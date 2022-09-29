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烏日媳婦回來了！盧秀燕辦「鄉親來燕會」 遇陳情小插曲

▲烏日媳婦回來了！盧秀燕辦「鄉親來燕會」 遇陳情小插曲。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲烏日媳婦回來了！盧秀燕晚間連趕場舉辦小型造勢活動「鄉親來燕會」 。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

爭取連任的現任台中市長盧秀燕今（29）日晚間接連舉辦兩場「鄉親來燕會」，第一場是回到烏日與台中市議員吳瓊華舉行聯合問政說明會，受到滿場近600位烏日鄉親熱情迎接，但遇到民眾陳情小插曲。隨後趕到西屯參與同黨議員張廖乃綸舉行的聯合問政說明會，行程滿檔。

▲烏日媳婦回來了！盧秀燕辦「鄉親來燕會」，遇陳情小插曲。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲盧秀燕辦「鄉親來燕會」，遇陳情小插曲。

盧秀燕表示，先生是烏日人，所以她是烏日的媳婦，來到烏日就像回到家一樣，特別關心家鄉的各大建設，上任後努力編列預算建設烏日及海線，包含四年前她答應家鄉長輩上任後要恢復老人健保補助，當選第一年就馬上恢復；她承諾台中肉品市場不會遷到烏日，當選後也拍板在原地改建，不讓烏日鄉親憂心。

▲烏日媳婦回來了！盧秀燕辦「鄉親來燕會」 遇陳情小插曲。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲烏日媳婦盧秀燕回到烏日造勢，獲得鄉親舉旗歡迎。

盧秀燕指出，連結台中與彰化重要的交通道路溪尾大橋與台14線最後一哩路的「溪尾二橋」也已於去年通車，她也打造烏日首家公托「東園公托」，第二家在烏日的綜合社福館也將要啟用，不僅如此，她也推出雙十公車及小黃公車到海線等政策，在海線的建設超過百億元。

▲烏日媳婦回來了！盧秀燕辦「鄉親來燕會」 遇陳情小插曲。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲結束烏日活動，盧秀燕趕赴西屯區，與議員張廖乃綸合體造勢。（圖／記者游瓊華翻攝）

隨後，盧秀燕趕赴西屯區，與議員張廖乃綸合體造勢。盧秀燕提到西屯區人口眾多，就任市長時，西屯區一間公托都沒有，如果從找地、興建再啟用，至少要四、五年，緩不濟急，她請議員張廖乃綸尋覓場地，很快發現何厝市場二樓適合改建，如今即將啟用，以及青少年喜愛的中央公園籃排球場正在興建，11月也將落成。

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