　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

駁市府說明！鄭寶清再揭某營造商　承造10多個天幕工程

▲鄭寶清再揭某營造商承造10多個天幕工程

▲鄭寶清批桃園天幕造價比豪宅還貴？（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清29日重批桃園市政府的天幕，就是天價遮雨棚，沒建照、使照的大違建？市政府新聞處長詹賀舜回應解釋，說鄭寶清也參加過不少天幕啟用，也替市民爭取天幕，要鄭寶清選舉不需要抹黑與過河拆橋？鄭寶清再批指詹賀舜轉移焦點的抹黑栽贓，不敢面對天幕造價比豪宅還貴的天價事實！

鄭寶清說，詹賀舜胡亂指控他曾經替市民爭取過天幕，這絕對是故意加工的政治謊言，他從來就沒有爭取過天幕建照，何來過河拆橋之譏諷呢？並坦言他的確參加過幾次的天幕啟用活動，這是身為政治人物理當參加的正當場合，難道有問題嗎？但從來不知天幕的天價建造金額究竟有多少？也完全不知沒有申請建照與使用執照，更不清楚有沒有高額的意外保險或萬一意外事故發生時有何保護機制的問題？。

然而，最近有人舉報桃園的天幕工程可能疑似有貪瀆弊端，甚至造價非常離譜透頂，都可比的上建豪宅的成本，因此，他才去蒐集相關資料發現，真的是「天幕就是天價遮雨棚」，甚至在有資料可循的40多座天幕中，竟然有某某營造公司至少曾做過桃園市政府10多個天幕工程，總金額大概有2億元，顯然是有可能涉嫌「集體綁標」的違法弊端存在，相當啟人疑竇！否則怎麼會有獨厚這個營造公司的道理呢？

鄭寶清表示，從桃園市政府牛頭不對馬嘴的惡意栽贓顯示，天幕的天價可能藏有許多不可告人的問題存在，他認為應該要讓市民清楚了解每一座天幕工程的造價金額及可能的差異之處，否則只會讓人無法想像這樣的遮陽、遮雨工程及設備竟然要花我們的納稅錢這麼多錢，成本效益何在呢？或者真的有可能涉嫌藏汚納垢的官商勾結弊端呢？

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
大學老師販毒！叫學生領貨　還免費送大麻毒煙
宜蘭龜山島「龜首」冒白煙崩塌！水龍頭流白色濁水
快訊／台中男失聯2小時「陳屍河床」！腹部中數刀倒臥雜草叢
快訊／烏克蘭4州公投入俄　普丁30日將宣布納入俄羅斯版圖
用電習慣沒變「電費暴增5000元」！　網狂+1：原來大家都一
爸爸驚見「2愛女陳屍床上」！兇手竟是老婆　狠毒手法曝
基隆女回地攤阿姨家洗澡　穿「寬鬆上衣」躺床遭她公公性侵
50歲阿姨喊「每月3.5萬零用錢」！秒入帳鮮肉怕爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

遠見2022縣市總體暨永續競爭力　台南環境品質獲全國亞軍

駁市府說明！鄭寶清再揭某營造商　承造10多個天幕工程

高掛三問看板檢視政績　姚正玉單挑對手沈家鳳

把得獎榮耀帶回家鄉！　台灣佳麗高曼容拜會南投縣議會

929世界心臟日　南投衛生局籲50歲以上民眾參與心房顫動大篩檢

台東生活品牌文創MAX計畫　3家入選合作業者及1家潛力輔導業者

低碳產業發展聯盟成立　盧秀燕盼打造永續城市

南投市垃圾爆臭！綠批得標商無經驗　林明溱駁：新技術廢氣少

「in台南積幸福」烘焙技職培力計畫　黃偉哲連結在地助學生發展

批鄭文燦「三多」！桃議員參選人控遭1450攻擊　藍營聲援

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

遠見2022縣市總體暨永續競爭力　台南環境品質獲全國亞軍

駁市府說明！鄭寶清再揭某營造商　承造10多個天幕工程

高掛三問看板檢視政績　姚正玉單挑對手沈家鳳

把得獎榮耀帶回家鄉！　台灣佳麗高曼容拜會南投縣議會

929世界心臟日　南投衛生局籲50歲以上民眾參與心房顫動大篩檢

台東生活品牌文創MAX計畫　3家入選合作業者及1家潛力輔導業者

低碳產業發展聯盟成立　盧秀燕盼打造永續城市

南投市垃圾爆臭！綠批得標商無經驗　林明溱駁：新技術廢氣少

「in台南積幸福」烘焙技職培力計畫　黃偉哲連結在地助學生發展

批鄭文燦「三多」！桃議員參選人控遭1450攻擊　藍營聲援

遠見2022縣市總體暨永續競爭力　台南環境品質獲全國亞軍

駁市府說明！鄭寶清再揭某營造商　承造10多個天幕工程

藍委質疑政府執行死刑救選情　蔡清祥「該批就批」：只考慮法律條件

「生酮飲食」減肥夯！營養師：恐增心血管疾病風險　實行前注意3點

快訊／台中男失聯2小時「陳屍河床」！腹部中數刀倒臥雜草叢

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

宜蘭龜山島「龜首」冒白煙崩塌！水龍頭流白色濁水　居民崩潰

快訊／烏克蘭4州公投入俄　普丁30日將宣布納入俄羅斯版圖

邵雨薇「黑Bra」透視裝辣翻！　Ozone團內最時尚VS最土成員公開

巴黎時裝周／Jisoo穿網襪甜又辣、車銀優變王子　DIOR蓬裙襯衣重現宮廷風

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

地方熱門新聞

強震肉身護女骨折　受困玉里超商母女傷癒出院

台南東陽實業廠工會續簽團協

飆車族派「小蜂蜜」先勘察　警同一招反制

淨空老和尚圓寂　讚頌大典總統頒褒揚令　

新北經濟大開發　四大面向助攻產業升級

桃園機場為邊境再鬆綁做準備

謝寧參與《孫行者傳》電影動畫包3場次回饋

高掛三問看板檢視政績

綠批得標廠商無經驗致南投市垃圾爆臭

台南消防與公共安全面向六都第一

雲嘉南首座銀髮人才服務據點揭牌

照顧失智是接力賽　醫：學習釋放壓力

台南總體競爭力大躍進

台南市議會邀您議起愛相隨

更多熱門

相關新聞

高掛三問看板檢視政績

高掛三問看板檢視政績

「沈議員，四年任期您為大新營做了什麼？」台南大新營選區近日出現大型街頭看板，國民黨徵召第一選區市議員參選人姚正玉，向競選對手沈家鳳提問，也呼籲選民檢驗民代問政表現，換人做看看。

領先對手推動保政策！　蔣萬安「動保三箭」：寵物保險、設狗公園

領先對手推動保政策！　蔣萬安「動保三箭」：寵物保險、設狗公園

張善政：打造桃園成為「客家智慧新都」

張善政：打造桃園成為「客家智慧新都」

開記者會卻又不敢提告　謝國樑：胡說八道、目的是幫蔡適應轉移焦點

開記者會卻又不敢提告　謝國樑：胡說八道、目的是幫蔡適應轉移焦點

「全台最辣女里長」今改穿護士服

「全台最辣女里長」今改穿護士服

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長鄭寶清天價天幕

讀者迴響

熱門新聞

Jennie受害案再+1！手機藏18禁小圖

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

資生堂千金披白紗炸出「35F渾圓雙球」　席開25桌甜嫁學弟老公！

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

即／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

要不要上班隨你！公司年營業額近3千萬

恭喜！《黑澀會》李又汝甜嫁交往13年男友

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面