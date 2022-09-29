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德國「歐洲颱風」戰機首次抵日本！聯合日F-2戰機演訓　照片曝光

▲▼德國「歐洲颱風」戰機首度抵日本 飛機迷嗨翻。（圖／翻攝自日本防衛省航空自衛隊推特）

▲3架德國「歐洲颱風」戰機28日首度抵日本。（圖／翻攝自日本防衛省航空自衛隊推特）

文／中央社

德國空軍3架歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）昨天飛抵日本，並與日本航空自衛隊的3架F-2戰機進行聯合訓練。這是德國的歐洲颱風戰機首度飛抵日本，飛機迷大讚好酷。

日本Sponichi Annex報導，德國空軍3架歐洲颱風戰機昨天首度飛抵日本茨城縣百里基地，其中一架由德國空軍總司令格哈茲中將（Ingo Gerhartz）親自駕駛。日本航空幕僚長井筒俊司則搭乘F-2戰機出迎。

這3架德國空軍歐洲颱風戰機主要是為了執行名為「疾速太平洋2022」（Rapid Pacific 2022）任務，在24小時內從德國飛航至亞太地區，訪日之行是演訓的一環。昨天從新加坡飛行約8小時抵達日本。

德國這3架歐洲颱風戰機與日本航空自衛隊的3架F-2戰機組成編隊，進行聯合演訓。

格哈茲中將所駕駛的戰機機身上彩繪此次訓練所造訪的國家的國旗等圖案。昨天一大早，日本茨城縣百里基地周邊湧入數百名飛機迷爭相一睹戰機真面目。

▲▼德國「歐洲颱風」戰機首度抵日本 飛機迷嗨翻。（圖／翻攝自日本防衛省航空自衛隊推特）

▲日本航空自衛隊在推特上傳德日兩國戰機並排，後方有富士山美景的照片。（圖／翻攝自日本防衛省航空自衛隊推特）

報導說，德國空軍今年8月以後，便派遣戰機到印度太平洋地區參與各國的訓練，此舉是劍指中國。這次德國空軍司令與日本航空幕僚長各自搭乘戰機展現德日合作關係。

格哈茲中將在百里基地表示，德國空軍前往太平洋訓練，派遣到日本是最重要的任務，自己之所以親自駕駛，就是想證明德日關係的重要性。

日本Hint-Pot電子報報導，日本航空自衛隊28日在官方推特（@JASDF_PAO）報導歐洲颱風戰機飛抵日本一事並上傳2張照片，吸引逾2萬人湧入按讚。

有網友表示，看到德日兩國戰機並排，後方有富士山的美景，覺得實在太酷了、太迷人了。還有網友興奮得說：「快流鼻血了」、「以富士山為背景，最棒！」。

航空幕僚長井筒俊司昨天搭乘F-2戰機在空中出迎德國戰機，並在百里基地舉行盛大歡迎式。井筒祝福這次德國空軍戰機的長途飛行成功，並稱讚哈茲中將及其屬下的努力。

對於日本的熱烈歡迎，德國駐日大使館在推特上傳戰機的照片並寫道：「Willkommen in Japan！（歡迎光臨日本），德國空軍的RapidPacific2022部隊歐洲颱風戰機抵達百里基地。」

德國空軍的推特也報告戰機在飛行了8小時後降落日本一事，並且公開戰機飛行在富士山附近的照片。

歐洲颱風是德國、英國、義大利、西班牙等4國聯合研發的戰機。

中央社8月22日報導，德國首度派空軍到亞洲參與澳洲舉行的軍演。德國國防部表示，自由開放的印太符合德國利益，對中國大幅增加對台軍事行動感到憂心。

德國國防部在官網表示，這次派空軍到亞洲，目的是向澳洲、日本等共享相同價值的夥伴表示支持，並向國際社會釋放訊號，強化基於規則的國際秩序。

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