進入一級戰備4千次　俄空天軍去年在邊境發現3千架外國軍機

▲俄羅斯蘇-27（Su-27，右）戰機攔截北約的颱風戰機（Eurofighter Typhoon，左）。（圖／人民網）



軍武中心／綜合報導

俄羅斯國防部近日表示，俄羅斯空天軍於2018年在俄羅斯邊境發現了3000架的外國軍機，其中還包括了1000多架偵察機。俄國空天軍也針對此情況指出，值班部隊已進入一級戰備狀態4000多次了，證明了此處的值班高緊張性，不過「我們已對此習慣，並做好了準備」，每天還會有6000名俄國官兵執行著反導戰鬥任務。

據《俄羅斯衛星網》報導，俄國空天軍無線電技術部隊指揮官安德烈科班少將指出，由於俄國周邊空中活動的加強，導致俄軍戰鬥值班更為緊湊；2018年俄軍無線電技術部隊發現且跟上追蹤的空中目標超過98萬個，其中有3000架是外國戰機，裡面包括了1000多架的偵察機。

科班還說，值班部隊近期已進入一級戰備狀態4000多次，證明了無線電技術部隊戰鬥值班的高度緊張性，「我們已對此習慣，並做好了準備」，每天有6000名俄國官兵執行著反導戰鬥執勤任務，「他們還會針對突發的狀況進行戰備偵查」。

▲超級大黃蜂戰機（F/A-18E，Super Hornet）。（圖／美國海軍）



據了解，近年來北約加緊對俄羅斯的戰略圍堵，俄軍也多次表態北約的軍機對己方的偵查過於頻繁，俄軍在2018年7月就發現了1周內竟有25架次的飛機對俄邊境地區進行偵查，導致俄國軍機被迫起飛攔截了5次。

不過很特別的是，在2018年12月的時候，北約的兩架F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機在黑海地區與俄國的一架蘇-27戰機相遇，出人意料的是兩方並沒有發生衝突，反而場面還一片平靜；主要的原因是，北約飛行員原本是準備要起飛攔截來襲的俄國戰機了，但近看卻發現對方並沒有攜載任何武器，便向俄軍飛行員揮了揮手，對方也以同樣方式回應，還豎起了一隻大拇指。事後俄羅斯軍方也指出，自己的戰機只是在進行常規的訓練，並沒有任何侵犯他國空域的行為與意圖。