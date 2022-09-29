誰是北溪漏氣爆炸黑手？普丁「冷血部隊」擁頭號嫌疑　俄卻反咬美國

▲北溪管道日前發生洩漏後爆炸事件，歐盟懷疑此事與普丁有關，但俄羅斯卻質疑事件是美國所為，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯向歐洲出口天然氣的「北溪」管道，日前在丹麥與瑞典水域發生洩漏引發爆炸後，又在27日被瑞典證實出現第4個洩漏點。由於一連串洩漏事件的時機與位置相近，因此各國懷疑這可能是人為所致，波蘭和烏克蘭甚至將矛頭指向了俄羅斯，但俄羅斯卻反控美國與此事有關。

據《太陽報》報導，「北溪」2條天然氣管道最近接連傳出洩漏事故，而意外發生的時間點又適逢俄羅斯在烏克蘭戰場失利之時，讓人不禁懷疑，俄羅斯總統普丁為了俄國利益，策劃了這起「北溪」天然氣管道襲擊事件。

報導稱，破壞「北溪」的幕後黑手可能與為俄國海軍和情報總局（GRU）效力的特種部隊「蛙人」有關。這支精銳部隊以裝備精良、手段冷血聞名，還有傳言稱，他們曾在2018年參與了「英國前俄羅斯間諜毒殺案」。

「蛙人」特種部隊曾接受「隱身」和破壞方面的訓練，他們也擁有小型潛艇、快艇、魚雷等裝備，甚至還有訓練有素的海豚，是執行秘密任務的佼佼者。外界猜測，「蛙人」可能是用APS水下突擊步槍或小型潛艇對管道進行破壞，或是直接在「北溪」管道裝了炸彈。

此前也有歐洲官員表示，他們曾在26和27日，發現有俄方軍艦在「北溪」洩漏點附近出現，甚至還有情報官員指出，他們上周已在相關水域發現俄羅斯潛艇。不過丹麥認為，俄羅斯船隻經常在該水域活動，因此俄軍出現在相關水域無法直接證明管道洩漏與俄羅斯有關。

俄羅斯外交部則表示，「北溪」管道洩漏事件分別發生在丹麥和瑞典專屬經濟水域，「這些都是受美國情報部門掌控的地區，他們徹底控制著那裡的局勢，而且這2個地區的武器也來自北約，因此這事絕對是受美國情報機構控制的」。

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