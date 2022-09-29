怪獸颶風襲美！水淹電視台　攝影棚「慘成汪洋」恐怖影片曝

▲氣象主播公開攝影棚淹水影片。（圖／FB／Matt Devitt WINK Weather）

記者王佩翊／編譯

颶風伊恩襲擊美國，佛羅里達州災情慘重，在48小時內就灌入超過3個月的雨量，造成多個地區停電，並出現「毀滅性暴潮」。而位在邁爾斯堡市的CNN附屬電視台WINK TV也難逃淹水命運，從氣象主播馬特在臉書po出的影片更可以看到，原本應該播報新聞的攝影棚不但成為汪洋，甚至還因停電，全面停擺。

WINK TV的首席氣象主播馬特德維特（WINK TV）28日在臉書上發文稱，「毀滅性暴潮進攻WINK了，淹沒我們在邁爾斯堡的攝影棚和編輯室。現在停電了，我們無法繼續進行新聞播報。」據悉，由於颶風造成的停電與淹水，WINK TV新聞節目被迫開天窗。

儘管攝影棚因為停電與淹水，訊號無法傳送出去，但WINK TV的主播洛伊斯（Lois Thomas）、克里斯（Chris Cifatte ）以及氣象主播馬特仍堅持透過臉書進行新聞播報。

佛州28日下午暴風最為猛烈，儘管部分地區的水位晚間已經開始下降，但未來仍持續會有暴雨侵襲。

馬特直言，伊恩無疑是佛羅里達州西南部有史以來最強烈的颶風，而大範圍的停電預計需要數週才有可能完全恢復。

另一方面，威力一度接近最強5級的伊恩被稱為「巨獸級颶風」，儘管伊恩在登陸數小時後，便減弱為3級風暴，但是預計從28日晚間開始帶來「一整晚」的強風暴雨，並在24小時內爆發洪水，因此當地政府也呼籲民眾盡快避難。

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