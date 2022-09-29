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《遠見》縣市競爭力出爐　竹市總體競爭力全國第二　

▲新竹市總體競爭力穩座全國第二，「社會福利」超越六都四連霸。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市總體競爭力穩座全國第二，「社會福利」超越六都四連霸。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《遠見》公布2022縣市總體競爭力調查結果，新竹市總體競爭力穩座全國第二，更是非六都榜首！雜誌公布的9大面向成績，新竹市共有3項奪下全國前三，其中「社會福利」指標超越六都、四度蟬聯全國第一，成為「最會照顧人的城市」；另在縣市永續競爭力調查，竹市也無懼六都優勢，在「永續社會」全國稱霸、「永續治理」全國第二，為非六都之冠，展現小城市的強大實力。

市府表示，《遠見》公布縣市總體競爭力評比，新竹市延續去年亮眼好成績，今年「總體競爭力」維持全國第二，僅次於首都台北市，九大面向中，「社會福利」全國第一、「公共安全與消防」全國第二、「經濟與就業」全國第三；另在「教育與文化」、「治安」、「醫療衛生」等面向，亦是全國前五。

新竹市代理市長陳章賢表示，新竹市延續去年亮眼成績，歸功於所有市民與市府團隊的齊心努力。他說，新竹市有得天獨厚的竹科園區及國家級研究建設，吸引一流人才來到新竹，並透過優質公共建設的投入，吸引企業投資，創造更多就業機會與人口紅利，讓整座城市生生不息。

「市政工作沒有最好，只有更好！」陳章賢引述前市長林智堅所說，他表示，近8年在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，為打造永續發展的兒童城市，8年內完成三區親子館、公托及社福中心建置，新增8所非營利幼兒園，設立桃竹苗區首座公設兒童發展早療中心、北區及香山區遲緩兒社區療育據點，大新竹唯一兒童醫院也將於11月正式營運。

此外，市府也致力打造人民有感的幸福城市，推動各項社會福利政策，包括移動幸福餐車、弱勢補助、好孕專車、長輩免費健檢、發放重陽禮金及多元長照服務等，並啟用身障就業綜合大樓，打造幸福、有愛無礙的友善環境。

市府指出，《遠見》每年針對經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等九大面向，涵蓋75項指標評鑑全國各縣市，新竹市拿下多項最佳排名，要將榮耀奉獻給所有市民。

市府指出，今年《遠見》也首度進行縣市永續競爭力調查，依據聯合國永續發展目標（SDGs）日前公布17項指標，符合永續發展部分，分成「永續環境」、「永續社會」、「永續治理」三大面向進行排名，新竹市奪下2項佳績，為全國排名最佳。

根據《遠見》調查顯示，新竹市因科技園區蓬勃發展，吸引不少高科技人才進駐，讓全市老化指數排名最低。在藝文產業發展上，每人出席藝文展演活動次數全台之冠、圖書資訊人均借閱次數也是全台最多。另，近年受疫情威脅，醫療資源也受嚴重挑戰，但竹市在緊急救護的送醫案件平均反應時間、平均每一護理人員服務床數等指標均排第一。

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