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竹市「幸福豐年」賀歲春聯　17.5萬份今起投遞家戶

▲17萬5千份春聯今（20）日起投遞至全市家戶。（圖／新竹市政府提供）

▲17萬5千份春聯20日起投遞至全市家戶。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

迎接農曆虎年，新竹市政府邀請在地藝術家姚植傑設計「幸福豐年」春聯，17萬5千份春聯今（20）日起投遞至全市家戶，新竹市長林智堅也宣布，明（21）日起在三區公所、市府正門口、稅務局服務台，均可免費索取「新春開運組」，有春聯、紅包袋及一元紅包小福袋，數量有限、送完為止。

市府表示，今年賀歲春聯由竹市在地藝術家姚植傑設計，以「幸福豐年」四字為題。林智堅市長表示，2022年是令人期待的市政建設豐收年，包括公道三、兒童醫院、竹科X、市立棒球場等都將陸續完工、啟用，他對家鄉的熱愛不會改變，建設的步伐更不會停止、只會大步向前，創造宜居、創新、永續的新竹，也盼賀歲春聯為大家帶來祝福。

姚植傑老師表示，幸福是大家追求與擁有的，「福」字特別用篆刻方式陰陽呈現，象徵福倒了（福到了）；而特別拉長的「年」字，則代表好運連綿、長長久久，盼風調雨順慶豐年帶來全民富裕；最後，四字的節奏彎曲安排，則意味四季的變化兆豐年。

行政處表示，姚植傑畢業於國立新竹教育大學藝術與設計學系藝術教育與創作碩士班，新竹市政府與新竹市警察局藝術顧問。創作量驚人，辦理逾30場展出，也曾獲南瀛美展首獎、全省美展大會獎、台陽美展優選、全國油畫展金牌獎及中部美展、海軍文藝金錨獎、全國青年水彩寫生比賽等第一名獎項。

除了賀歲春聯，今年也同步推出一元小紅包與紅包袋，由年輕設計師胡韻葳操刀，以「虎爺咬錢來」為概念，童趣線條的老虎搭配硬幣，盼在農曆年節虎爺加持下，保佑民眾平安順遂、財源滾滾。

行政處表示，「幸福豐年」春聯20日起投遞至新竹市各家戶或社區管委會，並預計21日起，於東區、北區、香山區公所及市府正門口與稅務局服務台，均備有春聯、紅包袋組及小紅包的「新春開運組」，供民眾免費索取，數量有限，送完為止。

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