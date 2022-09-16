竹市近8年建設　獲國內外逾200獎項肯定

▲代理市長陳章賢進行施政報告。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市代理市長陳章賢今(16)日進行第10屆第8次定期會施政報告，他表示，過去新竹市是座「被路過的城市」，近8年來，市府團隊在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，城市變得更好、更美，成為知名作家筆下「驚豔」的城市。陳章賢代理市長透過施政報告，鉅細靡遺呈現新竹市近年蛻變，勾起回憶，大小建設更獲國內外逾200獎項，他也感謝議會的指導與協助，期盼城市光榮與幸福延續，未來持續與市民「一起為新竹驕傲」。

陳章賢表示，本次也是第10屆市長的最後一次施政報告，過去民眾以為新竹只有科學園區，是美食沙漠、是一座「被路過的城市」，但這近8年，市府團隊在前市長林智堅及前副市長沈慧虹的帶領下，及議會的指導與協助下，讓新竹的好、新竹的美，被越來越多人看到。他引述知名作家魚夫曾寫道，「忽然這幾年間來新竹，可以用『驚艷』二字來形容！」

「這些日常，不是憑空而來！」陳章賢強調，新竹市近年不僅被媒體評比為全國最幸福的城市，多項公共建設更獲得逾200件國內外重要獎項肯定，是市府同仁近8年努力打拚、與市民共享的美好成果。

陳章賢表示，交通是城市發展命脈，市府積極推動五楊高架向南延伸、新竹輕軌、YouBike2.0、新竹火車站跨站平台等指標性計畫。為便捷城市交通，市府針對交通壅塞情形打通公道三路，改善外環道路系統，結合道路拓寬、時制重整、智慧交控等方式，紓解園區交通，並辦理新竹大車站計畫、地下道道路拓寬與環境改善、停車場興建與再生等。

此外，為活絡經濟，市府自104年起辦理SBIR計畫，協助於200家在地企業、促成生產及商業化投資逾6.7億元，更辦理中油遷庫、國科會3棟研發大樓、台肥D7-B辦公大樓、「竹科X」園區等多項經濟建設，奠定新竹市未來經濟發展基礎。

陳章賢指出，為打造永續發展的兒童城市，市府8年內完成三區親子館、公托及社福中心建置，平均每年累積服務人次達16.8萬；新增8所非營利幼兒園，增加58班、1,698位招生名額，並預計於113學年興建完成新竹幼兒園與新竹國小附幼。

他強調，桃竹苗區首座公設兒童發展早療中心已於今年2月啟用，6月也啟用北區及香山區遲緩兒社區療育據點，新竹馬偕兒童醫院也預計將於11月正式營運，提供婦幼醫療服務，守護竹竹苗孩童健康。

另，因應COVID-19疫情，市府成立居家關懷照護中心，24小時回應民眾需求，疫苗施打成效卓越，已累計施打140萬劑疫苗，為衛福部評比全國獲獎最多縣市。

陳章賢表示，市府透過指定、修復及活化三部曲，新增29處古蹟歷建，如：新竹公園湖畔料亭、將軍村、新竹州警務部部長官舍等，成為市民認識城市歷史與感受設計美學的休閒空間。

他說，市府年年舉辦仲夏藝文季、兒童藝術節、新竹國樂節等優質藝文活動，以及新竹300城市博覽會、2020台灣設計展及2021新竹光臨藝術節等全國性大型活動，打響新竹城市品牌，感受新竹的魅力與幸福。此外，永恆之丘、龍山圖書館與波光市集等公共建設也榮獲國內外知名設計大獎肯定。

陳章賢強調，市府團隊打造人民有感的幸福城市，推動社會福利政策，包括移動幸福餐車、弱勢補助、好孕專車、提供長輩免費健檢與發放重陽禮金及多元長照服務，並啟用身障就業綜合大樓，打造幸福、有愛無礙的友善環境。

市府指出，今日陳章賢代理市長施政報告內容涵蓋新竹市近年大、小建設之改造前後對比圖，鉅細靡遺說明新竹市近8年的蛻變，針對核心城市、田園城市、友善城市、智慧城市、美學城市等五大願景詳盡說明。

陳章賢於報告尾聲引述知名歌手蛋堡歌曲，也是光復高中MVP選手陳將双與團隊奪下新竹市HBL首冠後所言，「這一切都是過程，往後讓我們一起為新竹驕傲！」他誠摯感謝市府同仁、議會先進及每一位市民，都是這座城市驕傲的 MVP。