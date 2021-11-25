竹市幸福指數全國第一　林智堅：盼升格後幸福擴大

▲新竹市超越直轄市六都，幸福指數全國第一名。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市全國最幸福城市！經濟日報與台灣人壽等單位共同主辦「2021縣市幸福指數大調查」今（25）日公布結果，新竹市超越直轄市六都，幸福指數全國第一名。新竹市長林智堅表示，竹市超越直轄市榮登全國第一，要感謝市民的勤奮和努力，市府在各項工作上從不敢鬆懈，「市民的小事就是市府大事」，並持續協助產業根留，「希望幸福可以擴大」，不僅新竹市好，也盼共同生活區新竹縣一起共好，希望大新竹早日合併升格，成為半導體產業最佳後盾。

「2021縣市幸福指數大調查」今公布排名，新竹市「幸福指數」總分達72.36分，名列全台第一，經濟日報表示，新竹市是幸福常勝軍，十屆調查以來，就有六次拿下第一，今年不僅在政府統計數據拿下第一名，客觀、民調指標皆領先，包括每人可支配所得、15歲以上大專以上學歷人口比率等都名列前茅。

另外，竹市地方政府滿意度也從去年7成6提升到7成9。經濟日報分析，市長林智堅執政近七年，沒有任何鬆懈，以優質公共建設翻轉新竹市，近年提出「大新竹合併」議題備受矚目，民眾施政滿意度也逐步上升。

林智堅致詞表示，新竹市特別幸運，因為竹科，相關主觀條件比較好，他擔任市長七年期間都戰戰兢兢，市府近年除了透過設計力翻轉新竹，讓市民享有更好公共建設服務外，更積極產業發展，盼竹科相關產業根留新竹。

林智堅說，疫情影響、美中貿易戰，讓台灣半導體產業揚名國際，半導體製造第一、封裝第一、IC設計名列前茅，為讓市民安居樂業，市府也積極協助產業發展，他近日提出大新竹合併升格，盼讓竹市幸福擴大，也讓大新竹成為台灣半導體產業最強而有力的後盾。

市府指出，根據縣市幸福指數大調查顯示，自林智堅市長上任後，新竹市2016年、2017年、2018年曾三連霸拿下最幸福城市、2019、2020二度蟬聯亞軍，今年再次拿回第一名佳績，感謝市民與評審團隊肯定，市府將持續努力為市民打造創新、宜居、永續的幸福城市。

經濟日報從2012年開始啟動這項調查，今年邁入第十年，採用經濟暨合作發展組織（OECD）的「地區福祉指數」，這項指數是國際上調查城市幸福與否最常採用的指數。民意調查則在2021年8月16日至10月11日期間進行，共16,805個有效樣本，在全台同性質調查中，樣本規模最大、最深入地方、涵蓋面向最廣的幸福指數。