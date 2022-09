俄徵兵軍官遭近距槍擊！他嗆「不去烏克蘭打仗」開槍畫面曝光

▲負責徵兵事務的軍官中彈後,被抬上擔架緊急送醫。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯宣布局部動員令後引爆抗議聲浪。在西伯利亞一座城鎮,一名俄國男子在徵兵處告訴當地軍事指揮官拒絕參加烏克蘭戰爭之後,開槍射向對方。外傳現場至少開了1槍,中彈者確切狀況不明,但已知事發後被抬上擔架時已經一動也不動。

#Shooting of a #military man in Russia: an unknown person from the #Irkutsk region opened fire in the premises of the Military Commissariat. According to local media, a military commissar was injured as a result of the incident. "#Mohilization"is gaining momentum #UkraineNews pic.twitter.com/ht69jeiGKi — UkraineNews (@UkrainePicture) September 26, 2022

衛報報導,事發地點位在西伯利亞伊爾庫次克地區的烏斯季伊利姆斯克(Ust-Ilimsk),當地是人口約8.5萬人的城鎮。依據流傳的畫面,一名身穿迷彩服的男子近距離朝軍官開槍後,軍官當場倒地,現場其他被徵召者隨即衝出房間。

目前已知中彈軍官為當地徵兵委員會負責人。依據其他畫面,當他被抬出大樓放到擔架上時,一動也不動。

#Russia A shooting was reported at a military recruitment office in the Irkutsk region. The head of the recruitment commission was killed. It happened in the city of Ust-Ilimsk. This video shows the aftermath. There is a video of the actual shooting, too: a man shots from a gun pic.twitter.com/fML9iCbZld — Ukraine News (@Ukrainene) September 26, 2022

目擊者透露,這名軍官在中彈之前,先召集士兵並發表關於上戰場的精神喊話,但槍手當下表明拒絕參加烏克蘭戰爭,嗆聲「沒有人會去任何地方」。

路透指出,當地官員稍早已證實一名槍手在徵兵辦公室開槍後被拘留。這名槍手向警方宣稱25歲,名叫魯斯蘭金寧(Ruslan Zinin)。伊爾庫次克地區地區首長伊戈爾科布澤夫(Igor Kobzev)透過Telegram表示,徵兵辦公室負責人正在醫院接受治療,情況危急,被拘留的槍手「絕對會受到懲罰」。

The man who shot at the head of the draft board of the military enlistment office in #UstIlimsk was detained. He turned out to be 25-year-old local resident Ruslan Zinin. pic.twitter.com/OZNfs9qAaS — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022

