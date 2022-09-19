花蓮地震794公里外杭州高樓震感強烈　浙江地震局解密震動主因

記者魏有德／綜合報導

花蓮台東連續兩日發生規模6.4及6.8強震，不僅全台都有感，台灣海峽另一端的沿海地區也都傳出有震感。其中，有部分居住在高樓層的杭州網友陸續拍下家中吊燈明顯劇烈擺盪，心中也生出，隔著海峽相距約794公里的杭州，地面無感、高樓卻搖晃厲害的疑問。

▲花蓮玉里強震造成多起災情。（圖／記者楊漢聲翻攝）

《海客新聞》報導，9月18日下午，台灣發生多次地震。浙江杭州不少網友表示震感強烈。據了解，此次地震震中位於花蓮縣，距離浙江省溫州市約541千米（公里，下同），杭州市約794千米。地震發生時，浙江省溫州、台州、寧波、杭州、嘉興、麗水等地區均有震感報告。

對於外界對於高樓層搖晃明顯的疑問，浙江地震局表示，地震時產生的地震波經過長距離傳播，其高頻成分（短週期波）已逐步衰減，到達杭州時地震波以低頻波（長週期）為主，波長很長，「樓層越高，樓體的自振週期與地震波的週期越相近時，發生共振現象，震動也就越明顯。」

此外，杭州的建築地基主要是深厚軟土，對地震波有顯著的放大效應，地震一來，自振週期超過一秒的高層建築，很容易與被軟土放大的長週期地震波產生共振，即使是震級較小或者震中距很遠，也能引起此類場地上高層建築強烈的地震反應。