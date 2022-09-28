小四女童過馬路違規「被開紅單」嚇哭　家長大怒：為何不能先勸導

▲小四女兒被開罰單「行人違規穿越」，家長心疼怨「不能先用勸導的方式嗎」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

行人穿越路口也有遵守號誌，否則也是會被取締開罰的。一名網友在臉書「爆怨公社」表示，她的女兒日前未依號誌過馬路，結果被警方當場開罰紅單，讓她非常不滿，女兒才就讀小學四年級，直呼「為什麼不能先用勸導的，政府真的有缺錢缺成這樣嗎」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」指出，她的兒子日前被警方依「行人不依專用號誌指示穿越道路」開出紅單，讓她非常不滿，直呼「國小4年級被開紅單，真的有這必要嗎」、「不能先用勸導的方式嗎，一個小女生被嚇到回家一直哭，好像犯了大錯，政府真的有缺錢缺成這樣嗎？」

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▲原PO的女兒因未依號誌過馬路，被警方當場開出罰單。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人贊同原PO的想法，「小學生真的會留下一輩子的陰影，一堆留言在那邊假道德，這就是台灣的警察，議員不敢開，專開小學生」「應該先用勸導的吧，直接開單真的會讓小孩嚇到」。

但多數網友認為，警方開出紅單，也是為了孩子好，「如果今天不開這張罰單，難道要等到出事了，在哭鬧上社會版面嗎」、「錯了就是錯了，何不機會教育，你有身為家長的自覺嗎」、「小四可以看懂紅綠燈，也會過馬路了，已經不小了」。

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