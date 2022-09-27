狗版燒肉粽事件！哈士奇24樓高墜落　砸中祖孫爆血

▲祖孫受傷均留院觀察。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

台灣多年前一名賣肉粽的小販在路上叫賣，不幸被從13樓跳下尋短的女子壓斃。中國大陸日前卻發生一起哈士奇從24樓高墜落，壓傷在底下的一對子孫，造成老人手、腳骨折，女童受傷留院觀察，哈士奇則是沒有什麼大礙。

綜合陸媒報導，杭州25日晚間9時30分左右，一處社區24樓住戶飼養的一隻哈士奇，因為不明原因從窗口墜落，突然一陣巨響。哈士奇先壓到車棚後砸中車內的老翁和孫子。老翁一邊手、腳骨折，女童則是全身多處輕傷，之後均被送往醫院。





▲當事哈士奇，墜樓後還能行走。（圖／翻攝微博）

當晚一名住戶在大樓群組內詢問狗是從幾樓掉下來的，他說當時和孩子在一旁溜滑梯玩耍，突然聽到砰地一聲，「跑過去看到了狗，小孩和老人都被壓在車下面了...」，現場還有血跡。

報導指出，該棟大樓共24樓高，哈士奇和飼主就住在24樓。受傷的老翁和孫女則與家人同住在19樓。陳姓女婿受訪時表示，受傷的岳父今年68歲，女兒9歲，岳父的手腳共有4處骨折，壓傷人的狗是哈士奇。老翁的妻子則說，「這麼多年都沒遇到這種事，狗能從樓上掉下來，多虧電動車有頂棚，這砸在人身上，那不得了了。」

▲事發大樓，祖孫當時乘坐電動車回家。（圖／翻攝微博）

由於老翁傷勢較重，目前正住院中，輕傷的孫女也留院觀察。哈士奇墜落後因為有緩衝，並未受到嚴重影響，目前已由飼主暫寄在朋友家中。負責管理該社區的李經理表示，事件發生後已向派出所報警；警方也證實接獲報案，不過事件屬於民事糾紛，後續交由社區內部進行進一步調解解決。

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