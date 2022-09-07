拍完同學肩膀快跑！小六男童下秒撞破頭　家長怒告求償21萬

▲一名小六男童拍同學肩膀馬上跑走，結果卻自己撞到牆壁。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／綜合報導

一名小六男童阿明（化名）拍了同學小華（化名）肩膀一下便跑走，小華轉身追逐，沒想到阿明卻不慎跌倒撞到眉頭留下明顯疤痕，阿明家長怒向對方求償21萬元。法官認為雙方已經國小6年級，應該知道不能在走廊上追逐，認為阿明自己也要負擔4成責任，判小華方須賠2萬4612元。

判決指出，去年3月17日上午10時許，正值小學下課時間，小華惡作劇拿紅外線遙控器照阿明眼睛，但阿明不以為意，小華也自覺無趣離開，這時阿明卻突然拍打小華肩膀一下再逃走，小華便轉身追逐對方，未料阿明卻摔倒撞到牆壁，造成眉頭部分留下疤痕。

阿明家長主張，阿明事發後不僅在臉上留下明顯疤痕，時常在睡夢中驚醒，留下心理創傷，因此除了求償醫藥費1萬1020元外，再加上精神慰撫金20萬元。

簡易庭法官審酌此事發生係因同學間之嬉鬧意外行為所致，精神慰撫金以3萬元為適當，判賠4萬1020元。

阿明家長不滿上訴，法官認為學校平時都有宣導不得在走廊上奔跑，以免傷及他人，既然事發時阿明已經小六，自己卻疏於注意，導致額頭不慎撞傷，因此阿明本身也要付4成責任，最終判小華家屬賠償2萬4612元為適當。