戰鬥民族不想上戰場！　他要朋友幫「飛蹬斷腿」影片曝

記者張靖榕/綜合外電報導

俄羅斯總統普丁日前頒布局部動員令,預計將調集30萬預備役軍人,大量役男逃出國之外,留在俄羅斯的青年也有些古老又奇葩的作法,一名年輕人為了躲避徵召,竟然要朋友從樓梯上飛跳下來踩斷他的腿。

Russian man asking a bro friend to break his leg to avoid the military draft.

VIEWER DISCRETION ADVISED pic.twitter.com/F3pf1Gizzj