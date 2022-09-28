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普丁威脅核武護領土！烏克蘭公投4區超尷尬「屬於俄羅斯？」

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁下令局部動員，並且不惜動用核武。（圖／達志影像／美聯社）

記者周依儒／綜合報導

隨著烏克蘭反攻告捷，俄羅斯總統普丁宣布將徵招30萬名預備役公民參戰，甚至威脅將「不惜動用核武」，歐洲局勢陷入緊張。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析核戰發生的可能性，並指出，普丁之所以揚言要打核戰，一方面是為了穩固戰果，另一方面則是警告西方美國，不要隨意攻擊「『俄羅斯認定』屬於俄羅斯的領土」。

▲點擊收聽《Wow世界熱鬧什麼？》，20分鐘聽懂全球核武現況！

俄羅斯日前針對佔領的4個烏克蘭地區舉行入俄公投，分別是頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱和赫爾松，而根據俄羅斯中央選舉委員會27日公布的結果顯示，4個地區都以超過87%的同意票作收。楊永明指出，隨著烏克蘭逐步反攻，普丁一方面是怕烏克蘭反攻、攻擊擴大，另一方面則是要迅速確保在烏東、烏南的戰果，因為早在2014年，俄羅斯也是以同樣的方式佔領克里米亞。

至於普丁揚言的「若攻擊俄羅斯領土將不惜動用核武」，楊永明則說，現在烏克蘭這4個地區已經被「俄羅斯認定屬於俄羅斯」，儘管烏克蘭和西方根本不接受公投結果，但這樣的情況將變得非常糾結，甚至各說各話、雙方認知出現嚴重差異；自核武發展以來，從未有戰爭使用過核武，而俄羅斯又是全球擁有最多核彈頭的國家，普丁的放話應該主要是想警告美國、北約，但美國是否會受威脅？又倘若如果核戰真的爆發，北約的歐洲國家會加入戰場？這些問題都可能在未來陷入膠著。

▲▼北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓情報局指出，北韓可能在計畫第七次的核試爆，圖為北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

楊永明也指出，除了俄羅斯外，北韓、中國的核武也不斷擴張中，北韓前陣子更通過「核武立法」，強調絕對不會放棄核武，甚至在面對他國攻擊時，一定會先發制人採取核武攻擊；而美國戰略司令部上將柯頓（Anthony Cotton） 日前也證實，中國的核彈頭、飛彈發射井不斷增加中，且已具備「核三位一體打擊能力」。不過楊永明說，雖然中美雙方緊盯彼此的軍力，但以目前來說中美之間對抗、使用核武的可能性沒有烏克蘭戰場這麼緊張，但人的理性總是有限，任何一個決策者的不同思維，無論是嚇阻或戰略，所帶來的衝擊都難以想像。

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