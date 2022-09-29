台北今晨又「轟隆隆」　原因揭曉！6天後還有1次

記者黃翊婷／綜合報導

國慶空中兵力演練第二次預演在今日（29日）清晨5點50分展開，不少台北民眾一早就注意到有飛機飛過的轟隆聲。今年國慶空中預演共有3次，分別為9月27日、9月29日以及10月5日，將出動CH-47SD契努克運輸直升機、UH-60M黑鷹直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、勇鷹高教機、F-5戰機以及AT-3教練機。

▲國慶空中預演共有3次。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

第二次國慶空中預演在今日清晨5點50分展開，預計結束時間為早上7點40分，一早就有民眾注意到有飛機飛過的轟隆聲，還有人在總統府上空看見國軍戰機飛過。

▲勇鷹高教機首次納編參演。（圖／翻攝自Facebook／中華民國空軍，下同）

國防部透過臉書「國防部發言人」PO文分享，今年的國慶空中預演共有3次，分別為9月27日、9月29日以及10月5日，時間都是清晨5點50分至早上7點40分，預計將出動CH-47SD契努克運輸直升機、UH-60M黑鷹直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、勇鷹高教機、F-5戰機以及AT-3教練機，飛越總統府上空展現國軍空中兵力。

▲操演以3機大雁隊形混合密集編隊，並由勇鷹高教機領隊，F-5型戰機擔任二、三號機。

其中，勇鷹高教機是首次納編參演。在第一次預演中，中華民國空軍表示，國防部26日深夜在總統府前廣場示範樂隊暨三軍樂儀隊進場，執行標點、走位等整備工作，隨後便進行軍樂演奏、花式操槍等演練；緊接著27日清晨，空軍、陸航官兵展開首次空中兵力預演，旋翼機隊出動UH-60M、AH-64E及CH-47SD等直升機，按計畫實施編隊飛行任務，飛越台北上空。

空軍提到，首度參演的勇鷹高教機也與F-5戰鬥機一同編隊飛越府前上空，壓軸登場的則是雷虎小組，以3架AT-3教練機實施衝場，並同時施放象徵我國國旗的藍、白、紅3色彩煙。

▼3架AT-3教練機施放3色彩煙。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）