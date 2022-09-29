　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

台北今晨又「轟隆隆」　原因揭曉！6天後還有1次

記者黃翊婷／綜合報導

國慶空中兵力演練第二次預演在今日（29日）清晨5點50分展開，不少台北民眾一早就注意到有飛機飛過的轟隆聲。今年國慶空中預演共有3次，分別為9月27日、9月29日以及10月5日，將出動CH-47SD契努克運輸直升機、UH-60M黑鷹直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、勇鷹高教機、F-5戰機以及AT-3教練機。

國慶空中預演。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

▲國慶空中預演共有3次。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

第二次國慶空中預演在今日清晨5點50分展開，預計結束時間為早上7點40分，一早就有民眾注意到有飛機飛過的轟隆聲，還有人在總統府上空看見國軍戰機飛過。

國慶空中預演。（圖／翻攝自Facebook／中華民國空軍）

▲勇鷹高教機首次納編參演。（圖／翻攝自Facebook／中華民國空軍，下同）

國防部透過臉書「國防部發言人」PO文分享，今年的國慶空中預演共有3次，分別為9月27日、9月29日以及10月5日，時間都是清晨5點50分至早上7點40分，預計將出動CH-47SD契努克運輸直升機、UH-60M黑鷹直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、勇鷹高教機、F-5戰機以及AT-3教練機，飛越總統府上空展現國軍空中兵力。

國慶空中預演。（圖／翻攝自Facebook／中華民國空軍）

▲操演以3機大雁隊形混合密集編隊，並由勇鷹高教機領隊，F-5型戰機擔任二、三號機。

其中，勇鷹高教機是首次納編參演。在第一次預演中，中華民國空軍表示，國防部26日深夜在總統府前廣場示範樂隊暨三軍樂儀隊進場，執行標點、走位等整備工作，隨後便進行軍樂演奏、花式操槍等演練；緊接著27日清晨，空軍、陸航官兵展開首次空中兵力預演，旋翼機隊出動UH-60M、AH-64E及CH-47SD等直升機，按計畫實施編隊飛行任務，飛越台北上空。

空軍提到，首度參演的勇鷹高教機也與F-5戰鬥機一同編隊飛越府前上空，壓軸登場的則是雷虎小組，以3架AT-3教練機實施衝場，並同時施放象徵我國國旗的藍、白、紅3色彩煙。

▼3架AT-3教練機施放3色彩煙。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

國慶空中預演。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
關穎豪宅驚見一敗筆！　160坪開箱「客廳到廚房20公尺長」
20天內媽媽姊姊相繼去世！　男歌手憂鬱暴瘦：這輩子眼淚流光了
2008年金融海嘯「碩博士搶做工友」　1族群近30年最慘
台北今晨又「轟隆隆」　原因揭曉！6天後還有1次
義務役1年最快2024實施？這些人恐是第一批　7大QA一次看
台積電跌到438！　達人曝最佳進場價：分享5檔安心存股
今宣布10／13開國門！　解封8QA一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

台北今晨又「轟隆隆」　原因揭曉！6天後還有1次

俄羅斯10月4日將併吞「烏東4區」領土　俄上議院議長：替普丁祝壽

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

斯里蘭卡巧手伯改造睡蓮　純天然項鍊花驚豔盛開！

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

台北今晨又「轟隆隆」　原因揭曉！6天後還有1次

俄羅斯10月4日將併吞「烏東4區」領土　俄上議院議長：替普丁祝壽

賈永婕慈濟見證嚴法師樂喊「我是女神」　合照還要啾咪…老公婆婆嚇壞

胡歌深夜突曬「櫻木花道比YA」報喜！網瘋猜數字密碼：官宣戀情嗎

分析／國民黨不憂苗栗變綠地　「誰是正藍軍」才是勝選關鍵

他手癢「兩度扯褲」兄弟女友　慘賠36萬元換免囚

戴資穎「被它」嚇到頭皮發麻　崩潰問粉絲：大家最怕什麼？

賈永婕見證嚴：我是女神！一個舉動讓婆婆傻眼　上人1句話超智慧

4招狂鏟39kg「鉛筆腿現形」！野生《女大》吳依霖被拍無P真實身材

ET專訪／苗栗政治被把持　時力宋國鼎：參選就是要打破派系世襲

美軍F-15緊急升空！　截擊伊朗無人機

ET專訪／徐定禎評對手　「鍾東錦難與過去一刀切、謝福弘沒經驗」

小奶狗狂哀號想掙脫牽繩　貓朋友「口手並用」幫解開

軍武熱門新聞

台北今晨又「轟隆隆」　原因揭曉

58萬義務役退伍　「從沒教召過」驚人比率曝

俄10月4日將併吞烏東4區領土　俄上議院議長證實

CNN：美海軍最先進水面戰艦抵東亞　中國密切關注

張火木：八二三砲戰金門傷害比中台分裂大

國軍組成失衡　士官比士兵多一倍

解放軍首支電磁藍軍　靶艦可實戰成反艦飛彈殺手

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

殲-15飛越美艦　專家：保持了合適距離

國軍秘密武器「火紅雀」曝光！　中科院悄悄打造台灣刺蝟島

銳鳶無人機緊急返場　軍方曝原因

徵兵呼聲持續上升　邱國正仍態度保留　原因與這點有關

普丁威脅動用核武 澤倫斯基：他並非虛張聲勢

飛鯊戰神各有擅場 陸航空工業集團首公開軍民用機命名規則

更多熱門

相關新聞

國慶3天連假「不打烊」　中華郵政：快捷照投遞　

國慶3天連假「不打烊」　中華郵政：快捷照投遞　

國慶3天連假將至，中華郵政公司今(9/28)表示，連假期間快遞郵件將照常收件和投遞。

俄羅斯：不會強制引渡國民返國

俄羅斯：不會強制引渡國民返國

拉脫維亞宣布「邊境城市」進入緊急狀態

拉脫維亞宣布「邊境城市」進入緊急狀態

俄10月4日將併吞烏東4區領土　俄上議院議長證實

俄10月4日將併吞烏東4區領土　俄上議院議長證實

CNN：美海軍最先進水面戰艦抵東亞　中國密切關注

CNN：美海軍最先進水面戰艦抵東亞　中國密切關注

關鍵字：

空軍國慶軍武台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

教練確診　林昀儒被迫退出世界桌球團體錦標賽

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

外送員步行送餐被醫護嫌慢！他負評超心寒

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

楊梅清潔隊員約泡溫泉　遭漩渦捲入溺斃

最快2024實施義務役1年制？7大Q＆A一次看

具俊曄高調示愛：此生，我會愛大S勝過自己！　深情告白影片惹淚崩

關穎160坪極奢豪宅曝光！　Joeman驚呆「工作間像VIP室」

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面