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淨化選風！花蓮地檢署檢察長親赴警分局　傳授查察賄選技巧

▲花蓮地方檢察署檢察長蔡宗熙前往花蓮分局，利用聯合勤教時機傳授查察賄選技巧。（圖／花蓮警分局提供）

花蓮地方檢察署檢察長蔡宗熙前往花蓮分局，利用聯合勤教時機傳授查察賄選技巧。（圖／花蓮警分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

「111年地方公職人員選舉（九合一選舉）」如火如荼進行，花蓮市各候選人競選總部（服務處）陸續成立，街頭巷尾隨處可見競選看板，婚喪喜慶活動無不見候選人穿梭其中，積極拜票，隨著投票日越來越近，選情只會更加激烈。

為端正選風及確保選舉公平、公正、公開，花蓮地方檢察署檢察長蔡宗熙28日前往花蓮縣警察局花蓮分局，利用分局聯合勤教時機，傳授查察賄選技巧，以及指導查賄制暴工作重點，更與基層同仁交換意見、講授經驗，強調檢警共同打擊犯罪，淨化選舉風氣，花蓮警分局各組、隊、派出所主管及員警約50人參與。

蔡檢察長勉勵所有警察同仁，落實法務部選舉查察工作綱領中所指示：「嚴查賄選及暴力」、「嚴防假訊息」、「嚴辦境外資金」等重點工作，確實做好各項查賄制暴的具體工作，化被動為主動，積極蒐證，如此一來，才能有效防制賄選及暴力介入，對於蔡檢察長的用心指導，與會員警莫不感覺受益匪淺。

花蓮警分局表示，「111年地方公職人員選舉」將於11月26日舉行投票，花蓮檢警調廉共同凝聚查賄決心，著手執行各項選舉查察工作，秉持「越早開始查緝，越能有效遏阻」之理念，將經營選舉賭盤、異常設籍（幽靈人口）、網路假訊息等列為重點項目，共同為花蓮縣打造清新乾淨的選舉風氣。

花蓮警分局提醒民眾，如果遇到行賄、買票的行為，應注意保留鈔票或物品上的指紋，最好能事先準備攝錄影音器材（手機、網路攝影機、密錄器等），錄下對話及影像完備證據，如當時有第三人在場亦可作證，檢舉者可獲得高額的檢舉獎金，檢警對於檢舉人身分絕對保密，希望民眾勇於檢舉賄選，淨化選舉風氣、支持選賢與能。
 

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