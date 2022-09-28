彰檢查獲九合一大選首宗現金賄選　檢察總長嘉勉致贈業務費20萬

▲檢察總長邢泰釗(右五)到彰化地檢署嘉勉致贈選舉查察業務費20萬元 。（圖／最高檢署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

彰化地方檢察署偵辦2022九合一大選賄選案，日前查獲有候選人涉以每票500元賄選，即成立專案小組，拘提、傳喚候選人等相關人員共69人到案，查扣現金1萬4500元及禮品等物，對認犯罪嫌疑重大，諭知交保，對意圖以買票影響選舉公正者極具警惕之效，也是這次選舉第1起現金賄選案，最高檢察署檢察總長邢泰釗今(28)日前往嘉勉，致贈補助選舉查察業務費 20 萬元，並籲所有候選人，切勿以身試法。

彰化檢警調日前接獲賄選情資，即組成專案小組積極查賄，於 9 月 19 日通知相關選民到案說明後，隨即拘提、通知候選人到案，並查扣現金新台幣1萬4500 元及禮品等物，涉嫌以每票 500 元賄選，涉案嫌疑人共 69 位，認犯罪嫌疑重大，諭知交保，對意圖以買票影響選舉公正者極具警惕之效。

彰化地檢署除結合縣警察局、調查站及移民署專勤隊查獲全國第一件以現金買票案件，總長親赴彰化地檢署嘉勉主任檢察官、檢察官等人，為大家加油打氣，除致贈水果及「查賄葵花三寶典」一冊，並補助選舉查察業務費 20 萬元，支援地檢署持續推展查賄相關業務。

檢察總長邢泰釗呼籲年底選舉將至，所有候選人，切勿以身試法，請民眾共

同守護臺灣民主，法治的社會，如遇賄選情事，請踴躍選舉，檢舉專線為 0800－024－099＃4，檢舉獎金最高 1000 萬元，期盼全民共同營造一個乾淨的選舉環境。