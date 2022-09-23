九合一倒數！士檢赴9分局「選舉查察分區座談會」塑造乾淨選風

▲士林地檢署繆卓然檢察長（中）率同主任檢察官等，赴轄區9個分局召開選舉查察分區座談會。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

111年地方公職人員選舉候選人申請登記於9月2日截止，共有19825位候選人完成登記，將角逐11023個名額。對此，士林地檢署為了解轄區內選情及參選人登記後動態，以及各分局對於各項查察工作整備情形，士檢繆卓然檢察長從9月12日起率同主任檢察官及檢察官，已到轄區共9個分局召開選舉查察分區座談會，透過分享共同掌握參選狀況及選情結構。

繆檢察長於會議中除了提示查緝賄選、防制暴力、杜絕假訊息、嚴辦境外勢力介選、防杜幽靈人口及嚴查選舉賭盤等重點工作，並與各分局同仁座談、分享經驗，強調務必結合歷年選舉情勢與相關參選人員背景，檢討近幾次選舉佈雷及引爆情形，嚴密佈雷並健全情資蒐查，各檢察官並均有專責督導的派出所，以利基層員警亦得隨時與專責檢察官聯繫討論，從而得以嚴密蒐證、迅速偵辦。

▲士林地檢署檢察長繆卓然率地檢署同仁，分別前往轄區各分局舉辦「111年地方公職人員選舉查賄制暴分區座談會」（圖／記者黃宥寧翻攝）

座談中，特別也強調針對轄內有黑道幫派背景與特定政黨候選人應加強監控關注，嚴防不法組織幫派透過暴力及選舉賭盤等方式介入影響選情，同時也要加強偵辦不實假訊息在網路及社群平台流竄，一旦發現假訊息應立即主動偵辦並即時澄清，避免造成渲染效應，影響選舉的公正、公平性。

繆檢察長最後也肯定各分局同仁努力，除表達感謝之意，也期許彙集各單位查緝能量，加強橫向聯繫，落實各項查察賄選工作，展現檢警共同打擊賄選、暴力、假訊息及境外勢力介入選舉之決心，確保「公平選舉、杜絕不法」的目標能夠順利達成。

▼士林地檢署檢舉賄選專線「0800-024-099 撥通之後按 4」或掃描 QRcode「士檢檢舉賄選信箱」檢舉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林地檢署檢舉賄選專線「0800-024-099 撥通之後按 4」或掃描 QRcode「士檢檢舉賄選信箱」檢舉。