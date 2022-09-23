　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

九合一倒數！士檢赴9分局「選舉查察分區座談會」塑造乾淨選風

▲▼ 士林地檢署。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署繆卓然檢察長（中）率同主任檢察官等，赴轄區9個分局召開選舉查察分區座談會。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

111年地方公職人員選舉候選人申請登記於9月2日截止，共有19825位候選人完成登記，將角逐11023個名額。對此，士林地檢署為了解轄區內選情及參選人登記後動態，以及各分局對於各項查察工作整備情形，士檢繆卓然檢察長從9月12日起率同主任檢察官及檢察官，已到轄區共9個分局召開選舉查察分區座談會，透過分享共同掌握參選狀況及選情結構。

繆檢察長於會議中除了提示查緝賄選、防制暴力、杜絕假訊息、嚴辦境外勢力介選、防杜幽靈人口及嚴查選舉賭盤等重點工作，並與各分局同仁座談、分享經驗，強調務必結合歷年選舉情勢與相關參選人員背景，檢討近幾次選舉佈雷及引爆情形，嚴密佈雷並健全情資蒐查，各檢察官並均有專責督導的派出所，以利基層員警亦得隨時與專責檢察官聯繫討論，從而得以嚴密蒐證、迅速偵辦。

▲▼ 士林地檢署。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署檢察長繆卓然率地檢署同仁，分別前往轄區各分局舉辦「111年地方公職人員選舉查賄制暴分區座談會」（圖／記者黃宥寧翻攝）

座談中，特別也強調針對轄內有黑道幫派背景與特定政黨候選人應加強監控關注，嚴防不法組織幫派透過暴力及選舉賭盤等方式介入影響選情，同時也要加強偵辦不實假訊息在網路及社群平台流竄，一旦發現假訊息應立即主動偵辦並即時澄清，避免造成渲染效應，影響選舉的公正、公平性。

繆檢察長最後也肯定各分局同仁努力，除表達感謝之意，也期許彙集各單位查緝能量，加強橫向聯繫，落實各項查察賄選工作，展現檢警共同打擊賄選、暴力、假訊息及境外勢力介入選舉之決心，確保「公平選舉、杜絕不法」的目標能夠順利達成。

▼士林地檢署檢舉賄選專線「0800-024-099 撥通之後按 4」或掃描 QRcode「士檢檢舉賄選信箱」檢舉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林地檢署檢舉賄選專線「0800-024-099 撥通之後按 4」或掃描 QRcode「士檢檢舉賄選信箱」檢舉。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►台南名產「關廟麵」特價中！天然日曬製成，彈牙好美味

ET快訊
日本10／11開放！他提醒1原因「赴日自由行難度增」
獨／台中機場爆火災　暫停起降2小時
《放進去一下下》主唱「收入翻30倍」　當工人被酸：回家偷哭
張淑娟被指晶華滾床單怒喊告！周玉蔻想不敗要闖過「這3關」
徐乃麟7個月金孫首曝光！　「最帥阿公」寵溺哄睡曝心境
控淪性奴21年…她日記詳載「154次痛苦性愛」　提告卻3連敗
陳吉仲「逾百萬」研究報告也爆抄襲　農委會回應曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐團誆買塔位能賺千萬！她興奮掏錢買10組　再加碼骨灰罈險上當

張淑娟被指晶華滾床單怒喊告！周玉蔻想不敗　要闖過「這3關」

路口詭異出現一灘水　真相竟是貨車「閃騎士急剎」車上魚苗噴滿地

九合一倒數！士檢赴9分局「選舉查察分區座談會」塑造乾淨選風

控淪性奴21年…她日記詳載「154次痛苦性愛」　蒐證提告卻3連敗

閃亂竄野狗！國光客運猛衝護欄　撞斷路燈車頭全毀...2人受傷

進口995不銹鋼碗藏43公斤K毒　警切碗挖毒...市價超過1億

大逆轉？2歲童疑遭虐「歪頭回不去」　教育局：未發現不當對待

驚險影像曝！表哥不給搭便車！　他趴引擎蓋200公尺...警開罰5百

北檢查賄情資累計23件41人次　4大賄選熱區曝光

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

許仁杰遭爆「欠債、羞辱太太」　硬起來回應：夫妻事只有我們知道

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

詐團誆買塔位能賺千萬！她興奮掏錢買10組　再加碼骨灰罈險上當

張淑娟被指晶華滾床單怒喊告！周玉蔻想不敗　要闖過「這3關」

路口詭異出現一灘水　真相竟是貨車「閃騎士急剎」車上魚苗噴滿地

九合一倒數！士檢赴9分局「選舉查察分區座談會」塑造乾淨選風

控淪性奴21年…她日記詳載「154次痛苦性愛」　蒐證提告卻3連敗

閃亂竄野狗！國光客運猛衝護欄　撞斷路燈車頭全毀...2人受傷

進口995不銹鋼碗藏43公斤K毒　警切碗挖毒...市價超過1億

大逆轉？2歲童疑遭虐「歪頭回不去」　教育局：未發現不當對待

驚險影像曝！表哥不給搭便車！　他趴引擎蓋200公尺...警開罰5百

北檢查賄情資累計23件41人次　4大賄選熱區曝光

北市35歲以上豪宅交易都在同一區　小英總統舊家再現破億戶

茵芙不倫人夫太帥「餐桌下摸腿調情」　嬌嗔羞喊：像初戀

林恩宇年底想建議球團讓宋晟睿二刀流：自己投自己守！

前中國小姐近況曝光！　力挺張瑞竹有聲書：一口答應

20歲妹「三個月突胖10公斤」！4習慣脂肪愈囤愈厚　睡前滑手機中了

日本10／11開放！他提醒1原因「赴日自由行難度增」　這5點要注意

獨／台中機場暫停起降2小時！火災燒毀「燈光系統全部失效」

詐團誆買塔位能賺千萬！她興奮掏錢買10組　再加碼骨灰罈險上當

天王星為臺北時裝週放話挑戰「緊身亮片裝」　阿爆操刀原民秀音樂

股票未上市先翻倍！星宇興櫃倒數⋯二哥、汽車大亨10大股東力挺

北市松山驚爆街頭性侵　夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

社會熱門新聞

惡劣YTR當簽賭下線狂吸粉　年吸15億賭資

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

少女半年約砲20網友父母怒提告

快訊／台南台84線嚴重車禍！拖板車車頭爛毀

即/基隆驚見紅外套男屍　妻崩潰大哭

茄子掉路中奪人命　貨車司機過失致死送辦

921震垮「北市東星大樓」活埋87人　重建現況曝光

再傳幼童受虐2歲童疑遭強灌食

側錄人曝光！台南警「吃飯配火影」芭比Ｑ了

奪命巧合！找落水男開水門　竟釀小二童抓魚被溺斃

921「全台狂搖102秒」2千死　災區整條街蓋白布

高跟鞋妹脫褲服務…男大生一摸落荒逃

即／下課後水圳抓魚　彰化小二男童溺水

即／苗栗貨車雙黃線迴轉　紅牌重機撞上騎士4肢全斷

更多熱門

相關新聞

找上「年息1063%」錢莊　男吞檳榔挖洞自埋

找上「年息1063%」錢莊　男吞檳榔挖洞自埋

慘！吳姓男子因急需資金周轉，向鑫富網路借款公司以每7日為一期、每期利息5100元、預扣第1期條件，借款25000元（週年利率約1063%），但因無力償還，遭該公司楊姓員工以「放款理由」約出，同時教唆王、蔡2名小弟將人帶往北投陽明山樹林內，強迫吳吞檳榔、吃芥末醬，甚至挖洞自埋。士林地檢署偵結，依重利等罪將3人提起公訴。

退伍後「軍中長官牽線」　他被拐柬埔寨做詐騙

退伍後「軍中長官牽線」　他被拐柬埔寨做詐騙

搭捷運挺下半身貼辣妹臀部　色男辯重心不穩

搭捷運挺下半身貼辣妹臀部　色男辯重心不穩

藍轟高端炒股「查1年多沒結果」　士檢回應了

藍轟高端炒股「查1年多沒結果」　士檢回應了

士檢檢察長直播講反賄　揪壞蟲拿獎金

士檢檢察長直播講反賄　揪壞蟲拿獎金

關鍵字：

士林地檢署檢察長汐止分局選舉查察分區座談會

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

《全明星》男星25歲罹骨癌！

快訊／周玉蔻咬定她是「晶華女主角」　張淑娟怒：將提告

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

《可不可以放進去一下下就好》主唱其實是工人！

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

惡劣YTR當簽賭下線狂吸粉　年吸15億賭資

大貓熊團團癲癇　送台大MRI檢查

俄羅斯飛英國　機票「1張36萬」搶光

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面