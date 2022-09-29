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社會 社會焦點 保障人權

求妻回家要先繳30萬元　人夫拒付「忍3年」放棄了

記者黃翊婷／綜合報導

新竹男子阿國（化名）與越南籍女子小鳳（化名）結婚1年，對方就因為發生爭吵而離開台灣，並表示需要給付新台幣30萬元才肯回去，他沒有答應，雙方就這樣跨海「冷戰」，分居超過3年，最終他決定向新竹地院訴請離婚。

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲阿國拒絕給付30萬元給小鳳。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關。）

阿國在判決書中主張，2018年4月間和小鳳在越南結婚，婚後兩人來到台灣生活，2019年5月底雙方因故起爭執，妻子一氣之下竟直接離開台灣，並在同年10月傳訊息告知，如果想要她回去，就要給付30萬元，自己沒有答應，結果2個月後就收到妻子在越南提起的離婚訴訟書狀，他也決定向新竹地院訴請離婚。

阿國的友人出庭證稱，阿國和他聊天時，經常提到小鳳因為婆媳關係和金錢觀念不同與他發生衝突，女方離開之後，他們分居至今，關係沒有好轉，婚姻應該無法繼續維持下去了。

而小鳳經過我國法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也未提出任何書狀聲明陳述。

新竹地院法官認為，小鳳婚後來台與阿國相處的時間並不長，返回越南之後，接到阿國的聯繫仍不願意回台生活，甚至直接在越南起訴請求離婚，可見她的確已經無意維繫婚姻，考量到夫妻倆至今已分居超過3年，夫妻感情日漸淡漠，婚姻關係也已經產生破綻，最終裁定准許阿國的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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