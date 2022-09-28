老公向娘家借錢落跑　她苦守1年「接1通電話」秒清醒放生

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小美（化名）與丈夫阿華（化名）結婚不到2年，對方卻屢次向娘家借錢不還，去年6月稱病向她的祖母借錢，得手之後便自行離家，音訊全無，直到今年突然接到警方來電詢問，她才知道丈夫被判刑卻沒有前往報到，最終決定向宜蘭地院訴請離婚，不再繼續獨守空房。

▲小美被丈夫丟包。（示意圖／取自免費圖庫pakutas，與本文當事人無關。）

小美在判決書中主張，和阿華是在2019年10月間結婚，但對方工作不穩定，所以從未負擔家計，還屢次向娘家借錢不還，夫妻倆為此常常吵架；2021年6月丈夫以胃病為由向她的祖母借錢，得手之後便自行離家，音訊全無，連手機號碼都變成空號，讓她完全找不到人。

小美說，丈夫離開1年之後，她在今年突然接到警察來電詢問，這才知道丈夫因竊盜罪被判刑確定，卻沒有前往報到服刑，讓她大為震驚，回想過去這段時間的生活，兩人根本沒有任何實質上的夫妻互動，最終心寒決定向法院訴請離婚。

宜蘭地院法官表示，阿華經過合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述，視為自認小美上開主張為真實；考量到他已經音訊全無超過1年，雙方婚姻徒具婚姻之形式，而無婚姻之實質，可歸責程度也是男方較大，最後裁定准許小美的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。