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社會 社會焦點 保障人權

他手癢「兩度扯褲」兄弟女友　慘賠36萬元換免囚

記者黃翊婷／綜合報導

新竹鄧姓男子與朋友相約到KTV喝酒、唱歌，他明知坐在隔壁的女子小美（化名）是好友的女友，仍伸手勾頸、摸肩膀以及胸部，甚至兩度去拉扯對方的褲子，導致內褲露出來，因而挨告妨害性自主。新竹地院法官考量到鄧男事後已賠償36萬元，並與小美達成和解，最終依強制猥褻罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年。

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲鄧男在KTV對小美性騷擾。（示意圖／記者許力方攝，與本案當事人無關。）

判決書中提到，鄧男今年3月間與朋友相約到新竹縣某KTV歡唱，期間大家一同飲酒、唱歌，他明知坐在隔壁的小美是好友的女友，仍在酒後伸出鹹豬手，以手勾住對方的頸部，再觸摸肩膀，被推開仍不罷手，再次伸手勾頸並襲胸。

小美當場向鄧男表示，這樣的行為讓她感到很不舒服，接著藉口要上廁所趕緊離開現場，從廁所回來之後，她改坐到男友身邊，沒想到鄧男竟兩度從後方以手拉扯她的褲子，導致內褲露出，這才氣得報警提告。

鄧男挨告之後，第一時間否認性騷擾小美，還辯稱「我都不記得了」，但小美及其男友指證歷歷，表明當時有明確請他放尊重一點，眼見事情已經瞞不下去了，他才改口認罪，坦承事後已道歉，並簽下和解書。

新竹地院法官認為，鄧男未能克制一己慾念，未尊重小美的性自主及身體隱私權，行為實在不可取，但考量到他已賠償36萬元並與小美達成和解，小美也同意法院給予他緩刑宣告，最終依強制猥褻罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

● 飲酒過量，有礙健康。
● 開車不喝酒，喝酒不開車。

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