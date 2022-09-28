人夫結婚3次她跟定！願簽「小三條約」拍海量慾照　正宮崩潰了

▲一名人夫3度結婚，同一位小三都不離不棄，還說要「小三條約」，正宮氣炸求償300萬。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／新竹報導

一名李姓人妻控訴，她與老公2次離婚後又復婚，但期間王姓女子都不間斷當2人之間的小三，狂傳訊給老公喊「寶貝」，還嬌噌「寶貝要開一個小三條約給我嗎？」、「愛上一個有老婆的」，且人妻發現老公與小三多次上摩鐵，更留下海量性愛照片，崩潰求償300萬，新竹地院審後判王姓小三需賠正宮15萬元，仍可上訴。

人妻氣憤指出，她與老公結婚的第10年，老公與王姓小三因玩線上遊戲認識，進而偷偷交往，她得知後離婚，老公又跑來挽回並重新結婚，就這樣重複了2次，但她發現小三根本沒跟老公斷捨離，期間仍不斷傳訊互稱「寶貝」，探問「你之後一直跟老婆上床？」、「寶貝讓我當小三對嗎？」、「所以寶貝你要開一個小三條約給我嗎？」、「可惜你又結婚了」，「也一直當你的小三」。

不僅有親密對話，人妻還發現2人的LINE相簿中，存放了大量在摩鐵開房床戰、極為露骨的性愛照片，她忍無可忍對小三提告300萬精神撫慰金。

王姓小三見性愛事證明確只能坦承，但辯稱因人夫婚姻狀況急遽多變，第2、3段的結婚離婚時間都很短，她也無從得知人夫的確切婚姻狀況，人夫曾含糊對她說「離了，可以結，結了，也可以再離…」，且李女與丈夫的婚姻早已名存實亡，主張她並無侵害配偶權的故意或過失。

但法官勘驗性愛相簿中的時間，與王女不間斷的與人夫親密互動，王女即然知道對方婚姻狀況不明，但仍持續相偕出遊、甜蜜互稱、上摩鐵，認為王女說的是開辯之詞，審酌正宮因此受有憂鬱焦慮症狀、所受痛苦等，賠償金以15萬元適當，全案仍可上訴。