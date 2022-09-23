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社會 社會焦點 保障人權

妻偷用Google Maps這功能　友發現提醒...他氣炸提告兩人翻臉離婚

▲▼滑手機示意圖（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人妻使用Google Maps分享定位分享功能追蹤老公被告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄趙姓女子（29歲）去年1月與巫姓男子結婚，但為了掌握老公的行蹤，她在婚前就偷偷開啟巫男手機裡Google maps中「位置資訊分享」功能，將巫男的位置「永遠」分享給自己，藉此追蹤巫男行蹤。婚後不久，巫男發現自己被定位，憤而提告，兩人也在撕破臉後離婚，檢方將趙女依妨害秘密罪將趙女起訴，法院審理後，判趙女徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，趙女和巫男是在去年1月結婚，但趙女在前年12月時，就在巫男不知情的情況下，拿他的手機開啟Google maps應用程式的「位置資訊分享」，把巫男的位置，分享到趙女的手機中，藉此掌握巫男的行蹤。

不料，趙女自己「大嘴巴」，把能夠掌握巫男行蹤的事情，告訴巫男的江姓友人，去年4月間，巫男和江男吃火鍋時，江男發現好友的手機還持續被老婆追蹤，於是好心幫巫男把手機定位關掉，讓趙女無法繼續追蹤。

但忍了一個多月後，江男才把巫男手機被老婆定位一事，告訴巫男，巫男才知道原來自己一直被老婆「監控」，不滿自己像被小偷一樣監控，巫男氣得告老婆趙女妨害秘密，而兩人翻臉後，也在去年9月離婚。

趙女在警詢時，還辯稱是因為巫男會家暴她，所以才要掌握巫男行蹤，但又提不出任何證明，但檢察官根據江男的證詞和趙女、江男對話後，發現僅是趙女推託之詞，因此仍將她依「以電磁記錄竊錄他人非公開活動罪」起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法院審理時，趙女仍辯稱，她會定位巫男，是因為巫男會家暴，她要查知巫男行蹤，以盡量避開巫男，等到巫男深夜入睡時再返家，但法官不信，判趙女徒刑4月，得易科罰金。

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