表妹來隔離...老公沒回房！孕妻下樓驚見「女上男下」：太噁了

▲聽到愛撫聲，原PO崩潰直擊老公與表妹交纏。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「映入眼簾的是真槍實彈的A片情節！」一名人妻痛訴，目前懷孕37週，怎料發生老公與表妹亂搞的狀況，當天表妹來家裡隔離，老公卻遲遲沒回房，結果原PO下樓撞見女上男下激戰，原PO氣得打給婆婆告狀。公婆趕來後，嚴厲指責兒子的不是，但最讓原PO崩潰的是，表妹全程不語還露出委屈表情，「太噁心了！」

一名女網友在Dcard痛訴灑狗血劇情，某天老公表妹打來表示她接觸確診病患，因此不敢回學校宿舍，當下老公不顧原PO有身孕，且還要載女兒去上治療課，竟回應家裡有空房，還主動說可開車去台南，把她載來桃園暫住。

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當下原PO傻眼，怎料老公堅持要開車南下，同時要原PO騎車載女兒去上課。於是原PO乾脆取消治療課，並決定與老公一同南下，而老公頻頻要她別跟，但原PO也非常堅持，「一路上我們都沒說話，一路上先生時速140狂飆到台南，鑽來鑽去不顧孕婦和兩個小孩的危險...這種行為更讓我懷疑，先生是不是跟表妹有『不尋常』關係。」

衝到台南後，老公看到表妹獨自站在外面等待，態度也180度轉變，語氣溫柔喊話「不用怕傳染給我們沒關係，我們前陣子有確診過了，有無敵星星沒事的。」原PO一臉怨念直呼，老公回程一路穩穩地開，「跟一開始差太多，我們的命不是命，表妹的才是？」

舟車勞頓抵達家裡後，原PO趕緊把孩子帶上樓哄睡，而老公表示要幫表妹整理房間。孩子睡著後，老公卻遲遲沒回房，原PO好奇走到樓下查看，豈料直擊不堪入目畫面，「一開門有呻吟聲，映入眼簾的是真槍實彈的A片情節，X！女上男下在我新買的沙發上，發生不可思議的亂倫情節。」

當下，老公與表妹也嚇得拿著棉被遮住身體，原PO氣炸直呼「這女的平常講話像貓一樣，人乖乖靜靜的，長輩眼裡的高個氣質女孩，沒想到太噁心了！」原PO氣得奔回房間打給婆婆，老公卻阻止喊話，「別跟我爸媽說...也希望別跟阿姨說。」

原PO抓狂追問實情，老公坦承第一次是中秋節跑去台南，幫表妹處理男友劈腿的事，「表妹哭得傷心...順其自然發生了性關係」；第二次則在表妹租屋處。

老公的每一句話都讓原PO心如刀割，她仍氣不過打給婆婆，不久後，公婆趕來了解狀況，原PO說，「 公婆很理智，不偏袒他兒子，心疼我這媳婦，也對這件事感到痛心。」過程中老公頻頻道歉，不希望離婚，怕孩子沒有完整的家，至於表妹完全不吭聲，從頭到尾露出一副委屈模樣。

原PO崩潰直呼「真的不知道怎麼做...我辛苦懷孕，你卻在那邊爽，那個畫面每當進家門都會想到，我該如何跟你生活在一起？」

文章曝光後，底下網友也痛罵「真的是婊妹」、「你老公也太敢，真的好噁」、「超噁，拜託拿錢離婚」、「離婚吧...外遇只有零次或是無數次」、「支持離婚，不要被小孩要有完整家庭綁架，小孩需要的是正常觀念，而不是完不完整的家庭」、「看Dcard總是能讓我三觀毀滅」、「這真的太噁了不能留，外遇就已經很慘了還亂倫」、「我以為原PO會直接偷拍然後傳到家族群組，直接讓他們不用做人」、「老婆小孩都一起在家還敢這樣」。

不過有網友質疑「這真的不是創作文嗎？現實比八點檔更扯」、「只有一個問題，沙發上的棉被是哪來的？如果是給表妹睡覺蓋的當我沒說」。原PO則回應，「沙發上原本就有棉被，因為我常在沙發上看電視睡著。」

▼原PO回應，沙發棉被是她擺的。（圖／翻攝Dcard）

