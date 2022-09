苦行僧「右手高舉10多年」　萎縮發黑沒知覺！親掐手臂示範片瘋傳

▲印度苦行僧阿卡拉(Mahant Radheypuri Juna Akhara)高舉右手十餘年,從未放下。(圖/翻攝自推特)

印度北方邦一名「苦行僧」(sadhu)過去十幾年來,右手一直高舉超過頭頂,從未放下。他在一段受訪影片中表示,他這麼做目的是為了「讓神注意到自己」,現在右手已經固定在同一位置,甚至開始萎縮、發黑。不僅如此,他還在鏡頭前又摸又掐地示範,右手現已毫無知覺。

Guy from India hasen't put his arm down for 10 Years to honor his God #amazing #india #pandit #guru #sacrifice #ENGvIND @unexpected_new pic.twitter.com/ldAVoXpMJi

根據「Oddity Central」生活新聞網站報導,來自印度北部安拉阿巴德(Allahabad)阿卡拉(Mahant Radheypuri Juna Akhara)篤信印度教,過去十多年來從未將右手放下。最近一段受訪影片在推特上瘋傳,阿卡拉向採訪者表示,自己想向神致敬,因此需要做些事來「讓神注意到他」,於是決定高舉右手,畫面中可見他的手臂已萎縮、發黑。

阿卡拉表示,他感覺右手已經「卡在那裡」放不下來,,還在影片中用左手掐著右手臂,證明他已經沒有任何感覺了。雖然他在影片中只說自己舉著手大約有十幾年,但網路社群上有他2018年時拍下的照片,推測「苦行鍛鍊」至少已持續14年之久。

▲印度苦行僧巴拉蒂(Amar Bharati)已舉著右手至少45年,手臂肌肉幾乎流失。(圖/翻攝自推特)

事實上,阿卡拉不是第一個這樣做的人。印度男子巴拉蒂(Amar Bharati)2021年就因為「高舉右手45年」而登上外媒版面,篤信濕婆神的他在1973年成為一名苦行僧,3年後決定終生舉起他的右手,放棄重要的身體功能,承受疼痛和生活的不便,目的就是要嚴格遵守戒律,透過肉體的痛苦來達到心靈上的自由。

巴拉蒂說,最初2年手臂疼痛不堪,但最後疼痛慢慢減輕,由於血液循環的喪失,他失去了手臂所有的感覺,要將手拉回腰部,也必須花上很長的的時間。他表示,這樣做的目的只是想達成世界和平,「我不要求太多,為什麼我們之間會有戰爭,為什麼我們之間會有這麼多的仇恨與敵意,我希望所有印度人都能和平相處,我希望全世界都能和平相處。」

This yogi man from India; sadhu Amar Bharati has raised his hand for more than 40 years in devotion to lord Shiva. pic.twitter.com/93130pLk9P