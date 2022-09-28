苦行僧「右手高舉10多年」　萎縮發黑沒知覺！親掐手臂示範片瘋傳

▲印度苦行僧阿卡拉（Mahant Radheypuri Juna Akhara）高舉右手十餘年，從未放下。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合報導

印度北方邦一名「苦行僧」（sadhu）過去十幾年來，右手一直高舉超過頭頂，從未放下。他在一段受訪影片中表示，他這麼做目的是為了「讓神注意到自己」，現在右手已經固定在同一位置，甚至開始萎縮、發黑。不僅如此，他還在鏡頭前又摸又掐地示範，右手現已毫無知覺。

根據「Oddity Central」生活新聞網站報導，來自印度北部安拉阿巴德（Allahabad）阿卡拉（Mahant Radheypuri Juna Akhara）篤信印度教，過去十多年來從未將右手放下。最近一段受訪影片在推特上瘋傳，阿卡拉向採訪者表示，自己想向神致敬，因此需要做些事來「讓神注意到他」，於是決定高舉右手，畫面中可見他的手臂已萎縮、發黑。

阿卡拉表示，他感覺右手已經「卡在那裡」放不下來，，還在影片中用左手掐著右手臂，證明他已經沒有任何感覺了。雖然他在影片中只說自己舉著手大約有十幾年，但網路社群上有他2018年時拍下的照片，推測「苦行鍛鍊」至少已持續14年之久。

▲印度苦行僧巴拉蒂（Amar Bharati）已舉著右手至少45年，手臂肌肉幾乎流失。（圖／翻攝自推特）

事實上，阿卡拉不是第一個這樣做的人。印度男子巴拉蒂（Amar Bharati）2021年就因為「高舉右手45年」而登上外媒版面，篤信濕婆神的他在1973年成為一名苦行僧，3年後決定終生舉起他的右手，放棄重要的身體功能，承受疼痛和生活的不便，目的就是要嚴格遵守戒律，透過肉體的痛苦來達到心靈上的自由。

巴拉蒂說，最初2年手臂疼痛不堪，但最後疼痛慢慢減輕，由於血液循環的喪失，他失去了手臂所有的感覺，要將手拉回腰部，也必須花上很長的的時間。他表示，這樣做的目的只是想達成世界和平，「我不要求太多，為什麼我們之間會有戰爭，為什麼我們之間會有這麼多的仇恨與敵意，我希望所有印度人都能和平相處，我希望全世界都能和平相處。」

This yogi man from India; sadhu Amar Bharati has raised his hand for more than 40 years in devotion to lord Shiva. pic.twitter.com/93130pLk9P — Umar (@OG_umaru) June 30, 2020

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