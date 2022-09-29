俄羅斯併吞烏4占領區！　估計未來幾天內下手

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭後在烏東與烏南都有占領區，隨著4個占領區極不合理的高票贊成入俄的公投結果，俄羅斯估計在未來幾天內就會正式併吞烏克蘭領土。

▲俄羅斯總統普丁預計在未來數天內，宣布併吞烏克蘭4個占領區。（圖／路透）

莫斯科紅場已搭建起大螢幕，廣告牌上寫著「頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松 ─ 俄羅斯！」前述4個地名均是烏克蘭領土，俄羅斯在今年初首先操作頓內茨克地區和盧甘斯克地區建立起獨立的共和國，但不受國際承認，如今又讓這2個「共和國」公投入俄，顯示其一步步併吞烏克蘭領土的軌跡。

普丁2月24日宣布對烏克蘭展開「特別軍事行動」，揮軍入侵烏克蘭，並在烏南攻下重鎮札波羅熱和赫爾松。雖然烏軍9月初開始閃電反攻，但仍未能拿下這2個城市。路透社指出，普丁未來幾天內可能就會宣布併吞4個占領區。

俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在通訊軟體Telegram上慶賀公投，「結果已經很清楚。歡迎回家，回到俄羅斯！」





▲莫斯科紅場已在搭建舞台，要歡迎占領區的烏克蘭人民「回到俄羅斯」。（圖／路透）

俄羅斯占領烏克蘭領土後，在各地建立起偽政府，安插受克里姆林宮控制的人物掌權，並透過這些人舉行公投，再由武裝部隊一一登門「拜訪」占領區居民，強迫人們到投票所投下贊成票。照片顯示，投票所內外，都有荷槍實彈的武裝人員。

俄羅斯在頓內茨克安插的領導人普希林（Denis Pushilin）表示，他正在前往莫斯科，完成合法加入俄羅斯的最後程序。俄羅斯官員則放話，任何對占領區的攻擊，就是對俄羅斯的攻擊。

普丁先前對俄烏戰況威脅「不排除採取任何手段」，暗示動用核武仍是選項之一，而俄羅斯將核武動用底線壓在「北約直接介入俄烏戰爭」，以及「俄羅斯領土受到烏克蘭攻擊」上。