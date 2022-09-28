　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹崎高中初中首屆校友陳興國　中將退休返校勉勵後進

▲▼ 初中第一屆校友陳興國，返校講座勉勵學弟妹 。（圖／竹崎高中提供）

▲▼竹崎高中 初中部第一屆校友陳興國，返校講座勉勵學弟妹 。（圖／竹崎高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

竹崎高中創校迄今67年，歷經竹崎初中、竹崎國中、竹崎高中三個階段。初中第一屆校友陳興國退役中將回校擔任「崎遇卓越大師」講座、勉勵學弟妹，以精采軍旅生涯與生命故事，向學弟妹傳承竹高精神!

陳興國表示，回到當初就學園地竹崎高中相當感動， 想起65年前竹崎初中還沒有現在的PU跑道和綠油油的田徑場，而是在一片黃土上開始了青澀的中學生活。今日講座卻可以舉辦在巍然屹立的勁竹館，台下不僅坐著170名學弟妹專注聆聽，更有初中同班同學到場熱情支持。

▲▼ 初中第一屆校友陳興國，返校講座勉勵學弟妹 。（圖／竹崎高中提供）

竹崎高中校友陳興國為陸軍中將退役，以「竹中是我人生奮鬥的起跑點」為題，述說他身為警眷子弟，生於湖北、長於嘉義，以嘉義為第二故鄉、以竹崎為家鄉的成長點滴，從軍後在基層服務，歷任駐越顧問、秘書與參謀、旅處長、師主任、金防部主任、陸軍總部主任、總政戰部副主任執行官等職務，用勤勉誠懇、負責守法、戮力從公的態度工作處事，並在退役之後，孜孜不倦，以64歲高齡繼續攻讀曾經的夢想學校國立政治大學: 取得政大行政管理碩士學位，政大國發所博士學位。陳興國校友除以演講激勵學弟妹外，更以具體行動支持校務發展，不辭舟車勞頓自台北南下嘉義，更捐贈講座鐘點所得與交通費約計3000元予校友會、捐贈5000元整用以支持校務發展。

▲▼ 初中第一屆校友陳興國，返校講座勉勵學弟妹 。（圖／竹崎高中提供）

▲初中第一屆校友陳興國，返校講座勉勵學弟妹 ，捐出講座費用。（圖／竹崎高中提供）

校長蘇淵源表示，陳興國用深層的生命底蘊與同學分享人生中最精華的歷練與觸動，期許學弟妹們都能夠以學長為表率，活出精彩並以母校為榮。

▲▼ 初中第一屆校友陳興國，返校講座勉勵學弟妹 。（圖／竹崎高中提供）

校友會理事長張四向表示: 今日畢業一甲子的同學再度聚首同樂，顯現初中求學時期最真摯與純真的情感，歷經時間考驗仍尤彌堅，相信今日的校友講座，更加凝聚竹高人的向心力，讓竹高人以學長姊的生命歷練為基石，步伐越發穩健、邁向錦繡前程!

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
4情況「別穿夾腳拖」　醫：愈穿愈痠還易受傷
鏡電視不敢肖想55台　「這原因」讓總座認了：到86台就阿彌陀
他嫌蘭嶼150元炒麵麵包「貴又難吃」！老闆霸氣免費送：歡迎來
離奇！台南安平船長下海修船溺斃　晨泳老手也走了
長春餐廳17死大火原因出爐！　負責人已被逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

勞資楷模！台南東陽實業廠工會續簽團協　共享利潤分紅

竹崎高中初中首屆校友陳興國　中將退休返校勉勵後進

桃園獲「永續城市特優獎」　鄭文燦：展現桃園推動政策成果

產柿季節價格漲　嘉義中埔警方啟動護柿加強熱點作為

準備迎接解封　桃園機場為邊境再鬆綁做準備

暴力犯罪發生率最低又最敢生　彰化縣獲《今周刊》永續城市優等獎　

尊師重道從小做起　繪圖歌唱還有孔子可以敬禮

綜藝大集合赴國姓鄉錄影　警熱情參加宣導預防犯罪

前美國國務卿蓬佩奧蒞臨台南　與在地企業對話深化台美合作

地震造成土石滑落「離民宅僅1公尺」　立委勘災鹿野瑞豐村

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

勞資楷模！台南東陽實業廠工會續簽團協　共享利潤分紅

竹崎高中初中首屆校友陳興國　中將退休返校勉勵後進

桃園獲「永續城市特優獎」　鄭文燦：展現桃園推動政策成果

產柿季節價格漲　嘉義中埔警方啟動護柿加強熱點作為

準備迎接解封　桃園機場為邊境再鬆綁做準備

暴力犯罪發生率最低又最敢生　彰化縣獲《今周刊》永續城市優等獎　

尊師重道從小做起　繪圖歌唱還有孔子可以敬禮

綜藝大集合赴國姓鄉錄影　警熱情參加宣導預防犯罪

前美國國務卿蓬佩奧蒞臨台南　與在地企業對話深化台美合作

地震造成土石滑落「離民宅僅1公尺」　立委勘災鹿野瑞豐村

徐薇30年前「南陽街美女老師」舊照曝光！　網驚：根本是兒子戴假髮

營養師曝「快速減重後果」，忽胖忽瘦小心內分泌大亂

「9月狂象」必贏多！兄弟9連勝　僅1場勝差直逼桃猿王座

谷德溫來台首度猛打賞　江少慶優質先發吞敗

鏡電視不敢肖想55台　「這原因」讓總座認了：到86台就阿彌陀佛

網罵「啦啦隊為什麼要來」！《全明星》壯壯：我們知道什麼是永不放棄

女友為「晚餐吃啥」暴怒！大吵一半四肢抽搐倒地…就醫竟是腦出血

勞資楷模！台南東陽實業廠工會續簽團協　共享利潤分紅

分手後狂刷前任限動！1情況是幫助　他揭：還有「這想法」要喊停

他嫌蘭嶼150元炒麵麵包「貴又難吃」！老闆霸氣免費送：歡迎來批判

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

地方熱門新聞

超越藍綠！　台中林文仲、林詠興父子拚里長、議員都上榜

議員質詢代理教師聘期跳票　王惠美回酸：適合當立委

顏維廷搶救心肌梗塞獲肯定

監警環遏阻囂張改裝車罰49件

雲林副縣長謝淑亞住家後方驚見虎頭蜂窩　民俗專家：選情好兆頭！

前美國國務卿蓬佩奧與在地企業對話深化台美合作

企業捐贈救護車黃偉哲受贈感謝

黃偉哲熱情迎接美國前國務卿蓬佩奧

台南力推科技執法再增18處路口

桃園機場為邊境再鬆綁做準備

台南就業中心首場徵才近千在地工作機會

自備環保杯省5元　台東逐店訪查宣導減塑

黃偉哲與蓬佩奧相談極歡

落實繩索救援技能及火災搶救觀念

更多熱門

相關新聞

退將羅文山侵占政治獻金　判刑2年定讞

退將羅文山侵占政治獻金　判刑2年定讞

前聯勤副總司令，中華黃埔四海同心會會長羅文山中將，涉嫌於2008年至2012年間，接受香港知名學者許智明捐款160多萬元人民幣，違反政治團體不得接受國外捐款規定，羅還一度將捐款存入自己及妻子帳戶，一審判刑2年半，二審更減輕為有期徒刑2年、得易科罰金72萬元。檢方上訴，最高法院29日駁回上訴確定。

退將羅文山侵占政治獻金　二審判刑2年

退將羅文山侵占政治獻金　二審判刑2年

中將忘了一箱肉！ 車神小兵20分新店到苗栗

中將忘了一箱肉！ 車神小兵20分新店到苗栗

馬英九為她提前　「秘密行程」曝光

馬英九為她提前　「秘密行程」曝光

馮玉祥之孫馮丹宇升任解放軍中將

馮玉祥之孫馮丹宇升任解放軍中將

關鍵字：

陳興國中將

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

長春餐廳恐怖火災　致17人死亡

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

朴敏英被愛沖昏頭！熱戀可疑富豪　《D社》追2月「挖出可怕幕後」

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面