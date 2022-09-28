竹崎高中初中首屆校友陳興國　中將退休返校勉勵後進

▲▼竹崎高中 初中部第一屆校友陳興國，返校講座勉勵學弟妹 。（圖／竹崎高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

竹崎高中創校迄今67年，歷經竹崎初中、竹崎國中、竹崎高中三個階段。初中第一屆校友陳興國退役中將回校擔任「崎遇卓越大師」講座、勉勵學弟妹，以精采軍旅生涯與生命故事，向學弟妹傳承竹高精神!

陳興國表示，回到當初就學園地竹崎高中相當感動， 想起65年前竹崎初中還沒有現在的PU跑道和綠油油的田徑場，而是在一片黃土上開始了青澀的中學生活。今日講座卻可以舉辦在巍然屹立的勁竹館，台下不僅坐著170名學弟妹專注聆聽，更有初中同班同學到場熱情支持。

竹崎高中校友陳興國為陸軍中將退役，以「竹中是我人生奮鬥的起跑點」為題，述說他身為警眷子弟，生於湖北、長於嘉義，以嘉義為第二故鄉、以竹崎為家鄉的成長點滴，從軍後在基層服務，歷任駐越顧問、秘書與參謀、旅處長、師主任、金防部主任、陸軍總部主任、總政戰部副主任執行官等職務，用勤勉誠懇、負責守法、戮力從公的態度工作處事，並在退役之後，孜孜不倦，以64歲高齡繼續攻讀曾經的夢想學校國立政治大學: 取得政大行政管理碩士學位，政大國發所博士學位。陳興國校友除以演講激勵學弟妹外，更以具體行動支持校務發展，不辭舟車勞頓自台北南下嘉義，更捐贈講座鐘點所得與交通費約計3000元予校友會、捐贈5000元整用以支持校務發展。

▲初中第一屆校友陳興國，返校講座勉勵學弟妹 ，捐出講座費用。（圖／竹崎高中提供）

校長蘇淵源表示，陳興國用深層的生命底蘊與同學分享人生中最精華的歷練與觸動，期許學弟妹們都能夠以學長為表率，活出精彩並以母校為榮。

校友會理事長張四向表示: 今日畢業一甲子的同學再度聚首同樂，顯現初中求學時期最真摯與純真的情感，歷經時間考驗仍尤彌堅，相信今日的校友講座，更加凝聚竹高人的向心力，讓竹高人以學長姊的生命歷練為基石，步伐越發穩健、邁向錦繡前程!