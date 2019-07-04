解放軍海軍晉升　「馮玉祥之孫」馮丹宇升任中將

▲民國軍閥馮玉祥。（圖／翻攝自維基百科）



大陸中心／綜合報導

解放軍夏季例行軍銜晉升近期拉開帷幕。繼陸軍和火箭軍後，中國官方證實，6月28日，中國海軍在北京舉行晉升將官軍銜儀式。

根據多維新聞報導，中央軍委批准，海軍副司令員馮丹宇、海軍紀委書記劉訓言、海軍政治工作部主任王征、東部戰區副政委兼東部戰區海軍政委劉青松、北部戰區副司令員兼北部戰區海軍司令員李玉傑5名軍官由海軍少將軍銜晉升為海軍中將軍銜。其中馮丹宇的身份最為外界矚目。

公開簡歷顯示，馮丹宇曾歷任原總裝備部軍兵種裝備部部長、原總裝備部綜合計劃部部長、中央軍委裝備發展部副部長，2017年出任海軍副司令員。馮丹宇是將門之後，祖父為大名鼎鼎的馮玉祥。

劉訓言曾歷任原總政治部保衛部部長、軍委政法委員會副書記、海軍副政委，2018年轉任海軍紀委書記。

王征曾歷任空軍政治部宣傳部部長、空軍裝備研究院政委、濟南軍區空軍政治部主任、濟南軍區空軍善後辦政委、北部戰區空軍政治工作部主任，2018年跨軍種調任海軍政治工作部主任。

劉青松曾歷任原廣州軍區空軍政治部副主任、空軍武漢某指揮所政委、空軍政治工作部副主任，2018年跨軍种調任東部戰區副政委兼東部戰區海軍政委。

李玉傑曾歷任北海艦隊副參謀長、上海水警區司令員、海軍大連艦艇學院院長、南海艦隊參謀長、海軍後勤部部長，至晚於2018年1月已升任北部戰區副司令員兼北部戰區海軍司令員。

此外，此次獲得晉升海軍少將的7名軍官分别是：王顯峰、張弓、李新科、楊懿、叱東學、喻文兵、陳萬軍。晉升專業技術少將的2名軍官分别是：姚青生、金振中。