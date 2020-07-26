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馬英九為了她提前一天！「秘密行程」親訪住處　幕後原因曝光

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▲▼馬英九為了洪鴻鈞母親提前一天！「秘密行程」親訪住處　幕後原因曝光。（圖／取自楊鎮浯臉書）

▲馬英九為了洪鴻鈞母親提前一天！幕後原因曝光。（圖／取自楊鎮浯臉書，下同）

記者許力方／綜合報導

70年前的今天，大膽島全勝告捷，成為奠定台海安全的關鍵戰役，前總統馬英九偕同退役將領、參戰英雄營長史恆豐和傳令兵賴生明的家屬重回戰地，在金門縣長楊鎮浯的陪同下，前往烈嶼軍人公墓弔慰英靈，但其實前一天晚上，馬英九就已經先行抵達金門，就是為了探望黑鷹直升機失事案中，犧牲的中將洪鴻鈞之母。

今年1月2日，空軍黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴等8位將士殉職，其中追晉中將的情報次長室助理洪鴻鈞，金門出身，曾到美國突擊兵學校受訓，2012年就是由馬英九核定並親自主持他的晉任少將儀式，當年他46歲，就得到了「兩棲蛙人將軍」的稱號，母親感動對洪父的牌位告知兒子如願官拜少將，「要給你做老太爺，他做到了！」

▲▼馬英九為了洪鴻鈞母親提前一天！「秘密行程」親訪住處　幕後原因曝光。（圖／取自楊鎮浯臉書）

▲▼馬英九為了洪鴻鈞母親提前一天！「秘密行程」親訪住處　幕後原因曝光。（圖／取自楊鎮浯臉書）

楊鎮浯25日晚間透過臉書發文曝光現場，馬英九在大二膽島戰役70周年紀念的前一天，就提早飛抵金門，為了探訪93歲洪老媽媽，特別前往金城鎮北門的洪鴻鈞老家致意，馬英九說，「洪中將優秀的資質與完整的受訓資歷，這樣的人才，實在讓人印象深刻。」很感謝他對國家的犧牲奉獻，讓洪媽媽當場難過哽咽。

洪媽媽說，以前的人孩子生得多，家裡有8個孩子，洪中將身為哥哥，為了減輕父母的辛勞，放棄學業、自願從軍，後來還升了將軍，家族和鄉里都感到光榮。楊鎮浯也表示深深感謝、感佩洪將軍為國為家的奉獻，「我們未曾忘記」。

▼大二膽戰役70周年，馬英九登島憑弔。（圖／取自馬英九臉書）

▲▼大二膽戰70周年，馬英九登島紀念。（圖／翻攝馬英九臉書）

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