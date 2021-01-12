退休中將羅文山侵占政治獻金838萬　二審判刑2年

▲退休中將羅文山違法收取政治獻金，二審判刑。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

前聯勤副總司令，中華黃埔四海同心會會長羅文山中將，涉嫌於2008年至2012年間，接受香港知名學者許智明捐款160多萬元人民幣，違反政治團體不得接受國外捐款規定，羅還一度將捐款存入自己及妻子帳戶，一審判刑2年半，褫奪公權2年，同時收犯罪所得838萬5千元。高院二審12日改判2年，得易科罰金72萬元。可上訴。

現年85歲的羅文山曾任陸軍官校教育長、裝甲兵學校校長兼指揮官、國防部常務次長、聯勤副總司令，退伍後轉任欣隆瓦斯公司董事長，也擔任國民黨任務型國大代表，和2任國民黨中常委等職務。羅文山2007年3月到2014年12月間，擔任中華黃埔四海同心會會長。他在同心會會長任內，內政部核准為全國性政治團體，可以依法收受政治獻金。

但檢警單位查出，羅文山與香港知名學者許智明間，有多次收受政治獻金的紀錄。分別是2008年5月30日收受港幣100萬元、2010年3月10日收受港幣50萬元、以及當年11月4日收受港幣50萬元。許智明除了是學者以外，還是香港凱富能源集團董事局主席、中聯石油化工國際公司董事局主席、嘉浩集團主席、聯力集團主席、馬達加斯加名譽領事，也是中共全國政協委員。

此外，他也收受香港何姓金主2012年8月9日捐贈港幣13萬7,500元之政治獻金。由於依照我國《政治獻金法》規定，「政治團體不得收受香港居民捐贈政治獻金，且香港居民所捐贈之政治獻金屬不得返還者，應於收受後二個月內繳交受理申報機關辦理繳庫。」但羅文山收取政治獻金後，並未繳庫，還一度將金錢存入自己與妻子的帳戶中。檢方因此對他提起公訴。

一審認定他犯4罪，判刑2年半，得易科罰金90萬元，褫奪公權2年。案經上訴，高院二審審理後，還是認定他有罪，考量他在司法機關偵辦前即已返還黃埔四海同心會，損失尚非重大；雖然犯罪後雖否認犯行，但坦承客觀事實之犯罪態度，兼衡他的犯罪之動機、目的、犯罪手段，暨其智識程度，現年已逾85歲，退休且患有心臟疾病，高院因此改判有期徒刑2年，得易科罰金72萬元，另外也要沒收犯罪所得838萬5千元。可上訴。