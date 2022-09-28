　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

暖企業展愛心　17LIVE捐贈雲林縣再生辦公及資訊設備

▲雲林部分偏鄉學校行政用電腦及辦公設備方面已許久未汰換， 17LIVE捐贈雲林縣92組再生辦公設備、37台螢幕、28台電腦主機及21台筆電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林部分偏鄉學校行政用電腦及辦公設備方面已許久未汰換， 17LIVE捐贈雲林縣92組再生辦公設備、37台螢幕、28台電腦主機及21台筆電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣偏鄉學校多，近年來縣府陸續籌措經費購置行動載具、視訊鏡頭、網路分享器等相關資訊設備，並充實數位內容及教學軟體，但公部門力量畢竟有限。17LIVE於今(28)日捐贈雲林縣再生辦公設備螢幕、電腦主機及筆電，由教育處長邱孝文代表接受，並感謝各界的愛心與溫馨。

雲林部分偏鄉學校在資訊設備及學習資源上尚有不足，學校行政用電腦及辦公設備方面已許久未汰換，急需優質的辦公設備提升教學效能。 17LIVE捐贈雲林縣92組再生辦公設備、37台螢幕、28台電腦主機及21台筆電。

▲雲林部分偏鄉學校行政用電腦及辦公設備方面已許久未汰換， 17LIVE捐贈雲林縣92組再生辦公設備、37台螢幕、28台電腦主機及21台筆電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林部分偏鄉學校行政用電腦及辦公設備方面已許久未汰換， 17LIVE捐贈雲林縣92組再生辦公設備、37台螢幕、28台電腦主機及21台筆電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府教育處長邱孝文表示，這兩年新冠肺炎疫情肆虐，但社會溫情滿滿，感謝各界的愛心與溫馨，許多單位慷慨解囊、大力捐助防疫物資、再生筆電、平板電腦、辦公桌椅、再生電腦、螢幕及筆電，讓這些優質的設備可及時支援學校第一線教學所需。

邱孝文處長說，辦公桌椅可放置於自然科教室、電腦教室、圖書館、行政辦公室；再生電腦及螢幕亦可汰換老舊學生電腦設備，大幅提升學習效能；筆電也可提供予家境清寒學生居家學習及線上學習時借用，使防疫不停學。受贈學校表示，感謝廠商捐贈資訊設備，挹注學校教學資源，提升行政效能、教師教學及學生學習成效。

▲雲林部分偏鄉學校行政用電腦及辦公設備方面已許久未汰換， 17LIVE捐贈雲林縣92組再生辦公設備、37台螢幕、28台電腦主機及21台筆電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林部分偏鄉學校行政用電腦及辦公設備方面已許久未汰換， 17LIVE捐贈雲林縣92組再生辦公設備、37台螢幕、28台電腦主機及21台筆電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林副縣長謝淑亞住家後方驚見虎頭蜂窩　民俗專家：選情好兆頭！

►雲林民宅遭竊勞力士+3千元　屋主調監視器：弟弟的好友幹的

►國1北上238.4k事故！他「開自動駕駛輔助」猛撞緩撞車　車頭全爛

►雲林藥頭夫妻撞偵防車逃逸　半小時後嘉義落網搜出海洛因

►全民相挺反賄選　雲林地檢署力推LINE檢舉！保密不曝光

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／戴維斯確定就是本土　PLG董事會協商正式出爐
大S私下撒嬌具俊曄對話曝光　小S脫口爆：姐夫都公主抱她去上廁
長春市餐廳恐怖大火！　17人死亡
重機妹股票慘賠！　「比基尼衝北宜」ω曲線狂震
超囂張！法院外15名黑衣人鬧事　警制止被噴辣椒水
三媽臭臭鍋大漲20元！店長斷言「生意少2成」　妹子怒：不吃了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

地震造成土石滑落「離民宅僅1公尺」　立委勘災鹿野瑞豐村

「葡實梅好我的熊麻吉」　雲林鎮南國小暖慶教師節

北港鎮民洪省女士造福鄉親　捐贈消防局自動心肺復甦機

暖企業展愛心　17LIVE捐贈雲林縣再生辦公及資訊設備

2022宜蘭嚴選優質米競賽揭曉　冬山馬啟亮奪冠軍米王寶座獎金30萬

雲林縣肉品市場歷40餘年發展　廠區重建邁向國際標準市場

大震後橋路都斷！花慈醫交通接駁支援看診…只因不捨老病患

黃偉哲與蓬佩奧相談極歡　感謝美國捐贈疫苗善舉

孔子誕辰2572週年　竹市釋奠典禮孔廟舉行　

全民相挺反賄選　雲林地檢署力推LINE檢舉！保密不曝光

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

地震造成土石滑落「離民宅僅1公尺」　立委勘災鹿野瑞豐村

「葡實梅好我的熊麻吉」　雲林鎮南國小暖慶教師節

北港鎮民洪省女士造福鄉親　捐贈消防局自動心肺復甦機

暖企業展愛心　17LIVE捐贈雲林縣再生辦公及資訊設備

2022宜蘭嚴選優質米競賽揭曉　冬山馬啟亮奪冠軍米王寶座獎金30萬

雲林縣肉品市場歷40餘年發展　廠區重建邁向國際標準市場

大震後橋路都斷！花慈醫交通接駁支援看診…只因不捨老病患

黃偉哲與蓬佩奧相談極歡　感謝美國捐贈疫苗善舉

孔子誕辰2572週年　竹市釋奠典禮孔廟舉行　

全民相挺反賄選　雲林地檢署力推LINE檢舉！保密不曝光

擦撞走斑馬線11歲男童！騎士再撞電線桿　「胸腔內出血」送醫不治

00878「第四季配息日程」曝光！投資人敲碗：期待配0.32元以上

快訊／戴維斯確定就是本土　PLG董事會協商正式出爐

顧寶寶沒理牠！貓奴轉頭見「爆氣醋桶」鬧彆扭　頭縮沙發生悶氣

《她們的名字》10金句：不能賺錢養活自己，是我做過最大的惡夢

【廣編】「名軒海樂地」打造淡海幸福建築　第二季38萬購屋金得主揭曉

NCC重罰周玉蔻《辣新聞》40萬！　全因「這段話」惹禍

陳彥婷照顧兒子反被傳染！　醫生一聽「1狀況提醒」：爸媽多注意

獨／攀雪東線疑高山症病發　搜救人員連夜搜救...揹負下山送醫

北韓第7次核試時間點曝！傳金正恩「復胖」140kg　揭女秘書真實身分

韋禮安宣布：我結婚了！　甜蜜喊「一起幸福前進吧」

地方熱門新聞

超越藍綠！　台中林文仲、林詠興父子拚里長、議員都上榜

顏維廷搶救心肌梗塞獲肯定

監警環遏阻囂張改裝車罰49件

議員質詢代理教師聘期跳票　王惠美回酸：適合當立委

黃偉哲熱情迎接美國前國務卿蓬佩奧

台南就業中心首場徵才近千在地工作機會

雲林副縣長謝淑亞住家後方驚見虎頭蜂窩　民俗專家：選情好兆頭！

台南力推科技執法再增18處路口

企業捐贈救護車黃偉哲受贈感謝

自備環保杯省5元　台東逐店訪查宣導減塑

落實繩索救援技能及火災搶救觀念

黃偉哲與蓬佩奧相談極歡

蛋餃還布丁　彰化志工吉祥物爆紅

民眾黨參選人曾妍潔　「擺拍」教學吸睛

更多熱門

相關新聞

17LIVE 7週年展現多樣主題性　讓觀眾找到歸屬感

17LIVE 7週年展現多樣主題性　讓觀眾找到歸屬感

今年是17LIVE直播成立7週年，在這過程中，秉持著提供給觀眾更多元性的直播內容，主題多樣化不受限的立場，不論是跳舞、聊天、畫畫，甚至是在菜市場叫賣，都能在平台上發現到，同時也讓夢想者，不僅容易找到屬於懂自己的粉絲，一步一步的實踐自己的夢想，並隨時隨地的大肆展現，盡情的綻放自我。

保持繪畫初心　直播傳遞正能量

保持繪畫初心　直播傳遞正能量

MeMe直播與17LIVE正式合併　印度區MeMe保持獨立營運

MeMe直播與17LIVE正式合併　印度區MeMe保持獨立營運

17LIVE挺文創！招財揪吉贈用戶　強調「烘爐地經土地公加持」

17LIVE挺文創！招財揪吉贈用戶　強調「烘爐地經土地公加持」

開箱幸福企業！ 豪宅屋頂野餐健身　員工讚「樂在工作」

開箱幸福企業！ 豪宅屋頂野餐健身　員工讚「樂在工作」

關鍵字：

偏鄉學校17LIVE再生設備教學軟體

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

朴敏英被愛沖昏頭！熱戀可疑富豪　《D社》追2月「挖出可怕幕後」

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面