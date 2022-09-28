暖企業展愛心　17LIVE捐贈雲林縣再生辦公及資訊設備

▲雲林部分偏鄉學校行政用電腦及辦公設備方面已許久未汰換， 17LIVE捐贈雲林縣92組再生辦公設備、37台螢幕、28台電腦主機及21台筆電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣偏鄉學校多，近年來縣府陸續籌措經費購置行動載具、視訊鏡頭、網路分享器等相關資訊設備，並充實數位內容及教學軟體，但公部門力量畢竟有限。17LIVE於今(28)日捐贈雲林縣再生辦公設備螢幕、電腦主機及筆電，由教育處長邱孝文代表接受，並感謝各界的愛心與溫馨。

雲林部分偏鄉學校在資訊設備及學習資源上尚有不足，學校行政用電腦及辦公設備方面已許久未汰換，急需優質的辦公設備提升教學效能。 17LIVE捐贈雲林縣92組再生辦公設備、37台螢幕、28台電腦主機及21台筆電。

▲雲林部分偏鄉學校行政用電腦及辦公設備方面已許久未汰換， 17LIVE捐贈雲林縣92組再生辦公設備、37台螢幕、28台電腦主機及21台筆電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府教育處長邱孝文表示，這兩年新冠肺炎疫情肆虐，但社會溫情滿滿，感謝各界的愛心與溫馨，許多單位慷慨解囊、大力捐助防疫物資、再生筆電、平板電腦、辦公桌椅、再生電腦、螢幕及筆電，讓這些優質的設備可及時支援學校第一線教學所需。

邱孝文處長說，辦公桌椅可放置於自然科教室、電腦教室、圖書館、行政辦公室；再生電腦及螢幕亦可汰換老舊學生電腦設備，大幅提升學習效能；筆電也可提供予家境清寒學生居家學習及線上學習時借用，使防疫不停學。受贈學校表示，感謝廠商捐贈資訊設備，挹注學校教學資源，提升行政效能、教師教學及學生學習成效。

▲雲林部分偏鄉學校行政用電腦及辦公設備方面已許久未汰換， 17LIVE捐贈雲林縣92組再生辦公設備、37台螢幕、28台電腦主機及21台筆電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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