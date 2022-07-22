17LIVE 7週年 跳舞、唱歌、聊天展現多樣主題性　讓觀眾找到自己的歸屬感

▲17LIVE解決夢想者畢生的困擾，讓他們可以步一步的實踐自己的夢想。

消費中心／綜合報導

「人生不要留白，有夢想就要努力實踐。」這樣的名句，不斷的在我們生活上演，不論是電影、小說或是在與朋友聊天的過程中，都會激勵並支撐著我們，而努力不懈地往實現夢想的道路上前進，但是不可否認的，尋夢的道路上，是崎嶇有挫折的，夢想與現實的妥協，更是難以讓人拿捏！今年是17LIVE直播成立7週年，在這過程中，秉持著提供給觀眾更多元性的直播內容，主題多樣化不受限的立場，不論是跳舞、聊天、畫畫，甚至是在菜市場叫賣，都能在平台上發現到，同時也讓夢想者，不僅容易找到屬於懂自己的粉絲，一步一步的實踐自己的夢想，並隨時隨地的大肆展現，盡情的綻放自我。更意想不到地也幫助到許多不同類型的觀眾，透過收看直播找到了生活中自我的歸屬感，讓他們的生活歷程中多了17LIVE的陪伴，似乎也無形中增加了一位盟友。在這平台上讓追逐夢想的直播主，永遠不孤單，而今天將以三位踏上圓夢道路的直播主作為主角，分享他們的堅持圓夢的倔強與堅強。

賣菜型主播-米琦 「計算著夢想和現實之間 該不該就此妥協？」

▲米琦受擁有賣菜主播的封號，很感謝粉絲們的支持，也很開心17LIVE給她如此大的表演空間。

曾處於高壓又忙碌業務人生的米琦，同時卻又掛心著年事已高的父母經營的菜攤，如此的壓力下讓她對夢想和現實產生的質疑，該妥協屈就於經濟壓力，放棄自己的夢想、犧牲家人的陪伴嗎？在還沒接觸直播之前，她的內心如此的糾結好長一段時間，甚至引發嚴重蕁麻疹，導致身體失調休息了兩年之久，但是透過17LIVE之後，讓她人生就此展開一段不可思議的圓夢旅程。她可以直播白天在菜市場叫賣的實況，等待客人的閒暇之餘還可以跟粉絲聊聊天，而這樣互動性的賣菜人生，成功打進了粉絲們的好奇心；收攤之後，晚上米琦換上自己平時打扮的服裝，展現自己另一個樣貌，在家裡直播，有種早上工作、晚上約會的感覺，晚上的主題就很隨興，她喜歡化妝、唱歌、聊天，尤其粉絲們的互動，讓她覺得很感動，像是認識很久的朋友。米琦表示很感謝17LIVE給她如此大的表演空間，不僅讓她可以放心的照顧家人，又可以兼顧好工作，她的生活和工作不再是翹翹板的兩端。坦言一開始也是抱著試水溫的心態，想說賣菜直播會有人想看嗎？沒想到大受好評，還有了賣菜主播的封號，甚至吸引不同類型的人來觀看直播。米綺真情流露的表示：「我想這就是平台文化的影響吧，大家都能在上面做自己展現自己的才華，而觀眾也是喜歡就看，沒有太多規則跟包袱，這樣的互動很真實！」如此樂觀開朗的她，現在的她擁有自己的歌曲，讓17LIVE上的主播觀眾們都在跟著唱！

▲晚上米琦換上自己平時打扮的服裝，展現自己另一個樣貌。

舒服哥哥主播 「原來夢想是活著的熱情，跳舞讓生命充滿了無限可能 」

▲舒服哥哥很感謝17LIVE的大流量，以及主播表演發揮空間也很大，能夠盡情的展現自我。

舞蹈教學資歷長達15年的舒服哥哥，因為舞蹈也讓他身體出現了許多職業傷害，頸椎骨刺、腿部靜脈屈張等這些毛病，持續著困擾著他，心中默默盤算著照這樣下去，是否該終結舞蹈教學生涯的夢想，但倔強的他不想做任何改變，只想著跳舞，而直到認識了17LIVE，一開始直播因為害羞稍微拘謹點，用一慣在教室教學舞蹈的方式，發現有粉絲反饋要他別只是專注在教學上，粉絲很想你多和大家說說話交流，才一語驚醒夢中人，原來是自己把自己侷限住了，粉絲是需要陪伴！除了教學外，表演、陪觀眾聊天、舞蹈餘興，把自己多面的才華展現出來，粉絲就會更親近更喜歡，加上17LIVE流量夠大，可以找到很多屬於自己的可能性，也對於這樣帶給大家歡樂氣氛感到有成就感，更讓原本沒有很支持他跳舞的父母，改變想法認同並支持他的工作，擁有更多充裕的時間及經濟能力可以照顧到家人，並拉近了與家人的距離，進而開啟了自己的第二副業，打造了一個屬於自己的露營區，他深刻體驗到跳舞讓他生命中充滿了無限可能，「前半人生沒嘗試過的事物，想要和17LIVE一起都玩遍！」

▲舒服哥哥說有粉絲的陪伴真的是他直播的一大動力。

英國捲毛貓咪Nina主播 「生命充滿了無限可能，用心體會，才不會錯過生命的喜悅」

▲Ｎina坦言加入了17LIVE這個領域，對她而言是可以展現自己個人魅力的舞台。

擁有亮麗外表的Nina，曾經是時尚編輯、網劇演員、主持人，多樣化的工作，過往的她工作滿檔，相對也錯過許多陪伴家人及毛小孩的珍貴時光，卻在2年多前受疫情的攪局，整個通告驟減，開始思考轉換工作方式，踏入了17LIVE這個領域，這個平台對她而言是可以展現自己個人魅力的舞台，加上過往幕後幕前的經驗幫助很大，更有不少粉絲是追蹤很久的，感覺像朋友家人一般親近，對於這份工作，是很享受樂在其中的！在直播時，其實和她本人一樣很隨興，她會依照自己的心情及興趣選擇想要播的主題，有時候聊八卦、寵物、時事、心情，時間更是照自己來安排，她蠻喜歡在早上化妝時、中午吃飯時間、晚上睡覺前，很像是有人陪伴的感覺。Nina坦言她過往的工作資歷幫助下，讓她適應期相對短暫，更因為有17LIVE平台的幫助，讓她更有種家的歸屬感，如逢年過節都會收到公司寄賀禮，平台也會辦活動讓主播們也都能互相交流，還有直播練習講話藝術、發展業務能力等，都可以讓她人生經歷更加豐富，對未來演技也很加分。Nina認為，夢想一直都在，就看在你何時動身去找它，目前的她期許未來自己「成為自帶流量的明星，在17LIVE演出連載網劇！」

▲成為直播主後，時間更彈性，可以不再被工作的時間綁住，讓她更能了解自己想要的是什麼！

每個人追尋夢想的路上，難免跌跌撞撞，別羞怯於你想表演的技能，不論你是賣菜、唱歌、聊天，只要透過17LIVE的直播平台，可以大方表現出想要圓夢的自己，還能找到自己歸屬的粉絲群，沒有限定的直播類型、話題與規則，以及粉絲們的陪伴與鼓勵，讓圓夢者更能握緊夢想的機會與果實，達成真正想要成為的樣子。若說火花是夢想，那麼17LIVE就是點燃信念的火花！而你還在為未來還躊躇不前嗎？17LIVE擁有高流量、高粉絲數、高接受度，滿足主播和粉絲的需求，可以自由發揮自己對於生活、工作、夢想，趁17LIVE 7週年之際，讓我們一起擁抱夢想、實現夢想！