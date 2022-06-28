保持繪畫初心透過直播傳遞正能量　職人繪出不凡的自我體認

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「我想突破人生困境」、「我想要讓自己的作品理念傳遞給更多人」，乍聽之下每個理由好像各自獨立，但是在這兩位繪畫直播主來說，其實一點都不衝突，重點只在於他們都是熱愛畫畫，想讓更多人看到自己的作品，並能傳達出正能量的繪畫直播主，並且在過程中，仍持續著保持繪畫初心，對他們來說，這樣就己經是非常的足夠了！雖然在他們都有不同的人生遭遇，所幸觀眾的陪伴，讓他們持續堅持下去，與其說他們療癒了觀眾，倒不如說是被觀眾所鼓勵，而現在的他們經過這番淬鍊，持續與堅持的不斷創作，蛻變成美麗的蝴蝶，才能在此跟大家分享這般的成長過程。

▲兩位繪畫職人他們都有不同的人生遭遇，所幸觀眾的陪伴，讓他們持續堅持下去。

職人一：吃貨插畫C減

九年前因罕見疾病導致喪失工作能力的她，原本是弱電工程師以及熱愛料理並做過餐飲業，某日因為左手不知原因的骨頭軟骨全部碎掉，也動了無數次的刀，但仍無法恢復做以前任何有關使用到手的工作，心理狀況也跟著生病，出現否定自我的狀況，幾度都覺得自己怎麼與大家都不一樣? 因此她把自己封閉在家整整一年，變得更內向害怕陌生環境的個性，幾年前突發奇想的浮在腦海一個聲音：來搞個原創好了，來試試看吧！

就是這樣的契機，開啟了吃貨插畫C減的直播繪畫第二人生，雖然近幾年來慣用的右手也開始與左手同樣問題，畫畫也開始因為疼痛變得有些不穩定，直播畫畫的時候也會偶發疼痛，這時候大家都會跟她聊天，讓她感到很欣慰，加上出發點想畫自己的原創以及食物療癒自己，也想療癒看到她作品的人，這樣的堅持及決心，讓她戰勝生活中的不順遂及逆境，更療癒到許多看到她繪畫的觀眾們，甚至療癒更廣大的族群。

▲插畫C減的透過直播開啟了繪畫第二人生，想畫自己的原創以及食物療癒自己，也想療癒看到她作品的人。

▲插畫C減表示：因為得罕見疾病，心理狀況也跟著生病，透過創作找回自信。

職人二：羅悠RoyalRunes

混血兒的她，父母親都是外國人，在她出生前他們就已經搬到台灣居住，父母親靠著白手起家，在台灣開立了自己的美語補習班，從小教育她人生就是要來追尋自己的夢想，建立起她獨立思考的思想模式，並培養自己的興趣，有著父母親的支持，讓她每次直播畫畫的時候，總是全家總動員，一家五口聚集在房間一起跟她直播，還有觀眾會直接跟她的家人對話，讓整場畫畫直播顯得超級活潑生動。

她現在專長是在歐美風的人像畫，也因為從小喜歡看美的事物，喜歡看迪士尼卡通，讓她繪畫的風格有迪士尼感，然而她並不認為興趣可以當飯吃，尤其小時候社會的美感與現在也有落差，直到大學時期頓悟了一件事情，有個人的風格才是最珍貴的，因此開啟了畫人物畫像的這條路，並展現自己的個人風格，現在，畫畫不僅僅成為她的工作也是她最熱愛的興趣。

▲雖然父母反對羅悠把身份公布在網路上，但是後來看到許多觀眾們的認同與鼓勵，父母也從反對變成認同。

「繪畫」不但是門藝術，更是一個天賦，而今天介紹的兩位職人，他們都熱愛創作、畫畫，也都選擇了成為繪畫直播主。

17LIVE數位經紀團隊Sasa表示，在17LIVE，只要你願意跟大家分享，什麼題材都可以播，也很感動兩位職人相信我們，選擇在這裏打開生活的另一扇窗。「每個主播都有各自的風格與才能，我們歡迎各式樣的網友來當我們的主播，在這裡認識新朋友」17LIVE說。

不論是更多人看見兩位職人的作品，或是想破繭而出突破困境，不管出發點是甚麼，他們都期許自己莫忘初心，透過畫筆傳遞正能量給世界，而他們紛紛表示在這段期間可以支撐下去最大的動力，莫過於被觀眾溫暖的陪伴及療癒，甚至透過直播畫畫的時光來忘記生病的痛苦，而他們也堅信：不論未來如何，仍會堅持且持續的將自己的作品與能量，傳遞給許多的17LIVE的觀眾，享受每一次的直播當下，呈現出最獨一獨二的自己。

▲這兩位繪畫職人他們都期許自己莫忘初心，透過畫筆傳遞正能量給世界。