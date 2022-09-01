不受強颱軒嵐諾影響　考試院宣布外交等4類公務員特考周末如期登場

▲考試院。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

考選部9月3日將舉行111年外交人員、國際經濟商務人員、民航人員及原住民族特考，但根據中央氣象局預測，強颱「軒嵐諾」估計9月2日、3日對台灣能造成影響。考選部今（1日）表示，此次考試目前規劃如期舉行，應考人出門應試除留意及加強自身安全外，考試前請密切掌握風雨天候狀況及海空交通動態，以利提前因應。

考選部指出，此次4項考試除外交人員、國際經濟商務人員及民航人員考試僅設臺北考區外，原住民族考試分設台北、南投、屏東、花蓮及台東5考區。考選部提醒，本4項考試筆試於9月3日至9月4日同時舉行，另國際經濟商務人員各組別、民航人員飛航管制、飛航諮詢、航空通信及航務管理等4科別考試分別於9月5日第7節舉行外語個別口試及英語會話，請應考人留意報到梯次及報到時間，準時到場應試。

考選部表示，本4項考試為配合用人機關需求，設52類科（科別），涵蓋外交事務推展、國際經貿交流及飛航業務管理等專業領域，是國家網羅具有高階英文能力、國際事務專長及專責航務作業人才的重要管道，另為擴大原住民族就業機會，原住民族特考每年配合任用需求，舉辦不同等類考試，今（111）年預定辦理三、四、五等，持續選拔優秀適格的原民人才學子，以利原住民族相關業務的推展。