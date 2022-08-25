薦升簡訓練首次實施人格測驗　保訓會：剖析文官性格特質

▲考試院長黃榮村。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

保訓會主委郝培芝25日表示，保訓會在今年度的薦升簡訓練實施人格測驗，內容涵蓋嚴謹性、領導性、使命感、情緒穩定性、友善性及創新學習等6個面向，有接近7成參訓人員已經符合目標職位人格特質的樣貌，且薦任第九職等的參訓人員，在領導性的整體表現與簡任官幾乎沒有差異。

考試院上午召開院會，公務人員保障暨培訓委員會以「培訓業務運用人格測驗辦理情形」為題進行專案報告。郝培芝指出，保訓會委託學者專家進行研究，研發適合國情、台灣唯一文官專屬的人格測驗量表，過往在簡任第十職等以上的高階文官培訓飛躍方案中實施。

郝培芝說明，由於辦理情況良好，今年度擴展至薦升簡訓練，讓中階文官也能瞭解自身人格特質的態樣、自我反思，並且透過多元管道學習與發展，為將來升任簡任官預為準備。

郝培芝表示，保訓會首次在今年度的薦升簡訓練實施人格測驗，內容涵蓋嚴謹性、領導性、使命感、情緒穩定性、友善性及創新學習等6個面向，根據經常模比對結果顯示，接近7成參訓人員已經符合目標職位人格特質的樣貌，相當不易。

郝培芝認為，領導性能看出受測者在機關的影響力與貢獻程度，從數據顯示，薦任第九職等的參訓人員，在領導性的整體表現與簡任官幾乎沒有差異，顯見各機關積極推薦深具發展潛力的人員參加薦升簡訓練，為政府儲備未來的文官菁英。

郝培芝指出，保訓會提供參訓人員專屬的人格測驗報告，並且透過個別化的回饋及解讀的說明，讓個人可以對照目標職務之常模，反思個人在公務場域的行為表現，進而適時調整精進。

郝培芝說明，保訓會未來規劃人格測驗結果，不僅提供給參訓人員，也會回饋到訓練課程的設計，例如藉由團隊學習方式，讓薦升簡參訓人員分享溝通協調技巧，增進領導管理能力。

考試院長黃榮村表示，人格測驗的應用是當前世界各國政府人力資源發展的重要趨勢，考試院各部會對心理測驗的運用，雖然有各自的取向，但是仍然應該共同合作，透過小型研討會與國際企業交流。

另外，黃榮村也指示保訓會，針對相關意見進行研議，持續精進人格測驗對培訓業務的回饋，滿足我國文官訓練需求，以及擴大人格測驗在國家選才及任用方面的應用，有效提升我國政府人力素質。