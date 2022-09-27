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社會 社會焦點 保障人權

「天下第一分局」調嘉義才10天　25歲帥警親曝「單手壓制」原因

記者翁伊森、翁子皓／嘉義報導

嘉義25歲帥警侯彥竹才剛調到嘉義警局第一分局長榮派出所不過10天，26日以單手壓制拒檢的無照騎士，被網友拍下PO網，沒想到帥氣動作引發網友熱烈討論。侯彥竹27日接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪，親身講述抓拿嫌犯的過程。

▲25歲帥員警侯彥竹（右）執勤時單手壓制騎士，帥氣動作成為網路焦點。左為第一分局分局長王文生。（圖／記者翁伊森攝）

▲25歲帥員警侯彥竹（右）執勤時單手壓制騎士，帥氣動作成為網路焦點。左為第一分局分局長王文生。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義警方於文化路鬧區壓制逃逸騎士 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲帥警於文化路鬧區壓制逃逸騎士 。（圖／記者翁伊森翻攝）

侯彥竹回憶當天事發經過，他騎警用巡邏機車停等紅綠燈時，看到旁邊的機車騎士臉色通紅，懷疑對方酒駕，查詢他的車籍，發現騎士的駕照早因酒駕被註銷，於是示意對方靠邊停車，不料對方卻往前逃跑，他一路追著對方到文化路，眼見路上人潮比較多，怕騎士亂衝會影響用路人安全，於是趕快把對方拉下車，單手壓制騎士，另隻手拿著手機查詢對方是不是有被通緝。

嘉義警局第一分局長王文生表示，侯彥竹之前任職在號稱「天下第一分局」台北市中山警分局，調來嘉義市不過10天，就能發現可疑人士，主動攔查，而且還能注意自身跟民眾的安全，值得嘉勉，還表示侯彥竹經過都市的歷練，勤務作為非常落實，也提醒他，中南部勤務強度可能不如北部，但還是需要注意自身安全。

侯彥竹昨日單手壓制騎士，一手以手機查詢資料的過程，被民眾拍下PO網，網友紛紛向警員表示辛苦了，也有不少人回應指出，「我在建成街有遇到，警察追很久」、「警察追捕精神可嘉，但要配合支援警力，注意自身安全」、「支持警察強勢執法！」，更有網友歪樓表示，「整個目光都在警察身上，感覺他長的好帥…」、「警察好帥，我要搬去嘉義了！」

▲▼25歲帥員警侯彥竹（右）執勤時單手壓制騎士，帥氣動作成為網路焦點。（圖／記者翁伊森攝）

▲帥警生活照 。（圖／本人提供）

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