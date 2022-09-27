最高月薪10萬！友達、緯創13科技大廠搶人　備好履歷高雄上班

▲仁寶電腦。（圖／記者吳康瑋攝）

記者許宥孺／高雄報導

找工作快看這！高市府聯手中央打造亞灣5G AIoT創新園區，吸引近80家大廠及新創進駐，為滿足企業人才需求，將於10月14日在亞灣新創園舉辦「5G AIoT人才媒合會」，邀集緯創、友達、仁寶、中華系整等13家科技大廠、新創開出超過150個職缺，最高月薪達10萬元，同步開放線上投遞履歷及現場媒合，打造優質人才媒合平台，現已開放報名。

經發局長廖泰翔表示，市長陳其邁上任積極推動產業轉型、增加就業兩大優先政策，兩年來招募台積電、鴻海、英特格、默克等大廠投資超過5千億元，未來5年將創造超過4.5萬個優質職缺。其中針對投資企業需求，已陸續舉辦多場重點產業人才媒合會，這次將針對進駐亞灣的合作企業舉辦專屬場次，快速媒合供需，留住在地人才，加速產業轉型腳步。

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▲友達光電開出12名職缺，月薪至少4萬元以上。（圖／記者陳凱力攝）

上週於亞灣台壽大樓啟用「AUO解決方案研發中心」的友達光電，這次提供專案經理、工程師及軟體企劃等職缺。友達表示，目前正積極投入資源深化5G AIoT場域應用領域，並選定亞灣區成立多元場域解決方案的研發及試驗場域，部署南臺灣AI跨領域人才，歡迎優秀人才加入友達的行列。

在地新創方陣聯合本次開出最多的工程師、業務、企劃等職缺，執行長朱伯倫指出，方陣聯合2018年在高雄成立，以茁壯南部數位科技生態圈為品牌使命，因應全球5G AIoT、元宇宙發展，將投入更多5G科技視覺化解決方案、元宇宙賦能及不同領域的結合應用。本次看好後疫情時代需求，透過經發局媒合會大舉徵才，盼激盪出更具規模的研發能量，培育更多優秀跨域數位人才。

▲市府經發局10/14舉辦人才媒合會，月薪最高10萬元。（圖／高雄市經發局提供）

經發局表示，本次媒合會有緯創資通、友達光電、仁寶電腦、中華系整、經緯航太、鏵友益、方陣聯合、肚肚、正方形、台灣醫學影像、亞科、亞家管理顧問、愛吠的狗等13家企業參加，共計開出軟體工程師、飛航工程師、3D設計師、程式設計師、影像企劃、雲端架構師、軟體企劃PM、專案經理、營運經理、製圖師等共150個職缺，最高月薪達10萬元，活動於10月14日上午在亞灣新創園舉辦。