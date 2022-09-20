偏鄉孩童體位異常！瘦小肥胖兩極化　醫：飲食習慣造成

▲▼張雲傑醫師指出，偏遠地區鄉鎮中，有部分比例的孩子呈現體位異常、發育兩極化，多是因飲食習慣造成的營養不良或肥胖問題。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「全人醫療」包括全年齡、全類別的照護，不僅針對高齡人口，同時也關注兒童的健康議題。花蓮慈濟醫院是全台唯一承辦衛生福利部中央健康保險署「山地離島地區全人整合照護計畫」的醫療院所。

2022年7月開始，花蓮慈濟醫院在秀林鄉崇德村衛生室開設「兒童生長巡迴特別門診」，由小兒部兒童腸胃科主任張雲傑醫師醫師走進社區、走進部落，把兒童專科醫療帶到偏鄉地區；目標族群包含較常見的過輕或過重孩童，由在地的公衛護理師或者校護，將這些孩子從學校轉介到兒童門診，透過飲食與日常生活習慣等多方面的評估和衛教，期望以秀林為起點，把全人醫療推廣到更多山地和離島地區。

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花蓮慈院負責花蓮地區的學童健檢已超過十年，張雲傑醫師指出，透過多年數據觀察，包括崇德在內的偏遠地區鄉鎮中，有一部分比例的孩子呈現體位異常、發育兩極化，多是因飲食習慣造成的營養不良或肥胖問題。

其中一名十歲女童，身高僅118公分，體重14.5公斤，甚至比六、七歲孩子的平均身形更瘦小，經由校護和地段護理師的多次訪視和評估，於今年七月初被轉介到「兒童生長巡迴特別門診」。另一名九歲女童，身高150公分，體重近67公斤，BMI值達到肥胖標準的1.4倍，屬嚴重肥胖，且在後續檢查中發現有中度到重度的「脂肪肝」；這名女童的媽媽表示，女兒平時喜歡吃炸物和零食，家裡也總是不缺少準備點心，可能是高熱量食物取得太容易，加上孩子年紀還小沒有建立正確的營養觀念，不忌口導致健康亮紅燈。

「很多民眾有迷思，認為『小時候的胖不是胖』，但其實這是不完全正確的。」張雲傑醫師指出，人體的健康需要從小奠基好的基礎，包括營養攝取曲和運動習慣的培養，都會大大影響「吸收鈣質、存骨本」的結果，對往後的健康產生巨大影響，這些都是需要從青少年時期就特別留意的。不過，張雲傑醫師也表示，這些衛教知識對許多人來說並沒有立即性，不像發燒、感冒等症狀能讓人馬上意識到「這個人生病了」，所以經常會被忽略；加上偏遠地區鄉鎮人口組成，老的老、小的小，交通不易更導致民眾就醫不便，所以比較少有家長為了孩子的過瘦或過胖問題，特地到大醫院作檢查。

為了更有效率地找出需要到特別門診就醫的個案，秀林鄉全人整合照護計畫，會由崇德村當地的護理師先進行訪視，評估需看診的兒童並註記家戶系統，配合學校校護、衛生所護理師與家長，將孩子轉介到衛生室特別門診，張雲傑醫師再根據兒童的狀況向個案本人與家長作衛教，並安排回到醫院作進一步的整合檢查，確認有無內分泌方面或特殊疾病的問題，大部分的時間都可以讓家長與孩子就近在鄰近的衛生室進行就醫，開啟在衛生室定期追蹤與到醫院檢查的「雙向轉診」模式。

張雲傑醫師笑著說，雖然看似是「單兵作戰」模式，但要把小兒專科門診從醫院搬到崇德衛生室，其實背後是需要多個團隊的跨領域合作。張雲傑醫師特別感恩花蓮慈院醫事室居中協調聯繫，以及秀林鄉衛生所、崇德衛生室、在地護理師與校方的積極支援，透過這樣的方式尋找出部落裡需要轉介的個案，期望讓更多在偏遠地區的孩童與家庭能朝健康更邁進一步。