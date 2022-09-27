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台灣佳麗被打壓一哭成名　返鄉代言巧克力咖啡節...高曼容回應了

▲台灣佳麗高曼容二度為故鄉南投巧克力咖啡節代言。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲台灣佳麗高曼容二度為故鄉南投巧克力咖啡節代言。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投巧克力及咖啡屢獲國際金獎，為推廣「黑金產業」，南投縣政府除將在南投世界茶業博覽會期（10月8日至16）日合併舉辦2022南投巧克力咖啡節，也特地邀請埔里女兒暨亞洲環球小姐高曼容返鄉擔任活動大使，希望帶動南投在地咖啡產業，並協助在地巧克力品牌行銷。

縣府今天辦理2022南投巧克力咖啡節「Hey!Chill Day」記者會，高曼容以一襲鮮紅露肩洋裝現身，甜甜笑容、姣好身材和優雅氣質談吐都驚豔全場，並與副縣長陳正昇共同品嘗推薦許多特色店家，以及其得獎咖啡、巧克力品牌。

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勇奪2022亞洲環球小姐才藝獎、堪稱埔里之光的高曼容說，長期在外地奔波，很開心主辦單位能找她代言，讓她有機會回到南投家鄉、看看鄉親，今年也是她第二年參加、代言巧克力咖啡節活動，主辦單位也推出許多不一樣的內容，很令人期待，也歡迎國人都到南投來玩。

▲台灣佳麗高曼容二度為故鄉南投巧克力咖啡節代言。（圖／記者高堂堯攝）

高曼容日前以亞洲環球小姐選美比賽台灣代表身分，出席大馬檳城世界創新與科技大會開幕儀式，卻因大陸方面阻撓而無法上台致詞，忍不住淚灑會場；今天現場媒體不免關心她事後的心情感受，不過高曼容表示，擔心今天巧克力咖啡節活動失焦，將等後天到南投縣議拜會時再做回應。

▲▼高曼容。（圖／翻攝臉書）

▲高曼容因無法上台致詞，忍不住淚灑會場。（圖／翻攝臉書）

▲台灣佳麗高曼容二度為故鄉南投巧克力咖啡節代言。（圖／記者高堂堯攝）

縣府指出，這次巧克力咖啡節展區位於中興新村兒童公園旁林蔭下，共設置6大主題特區，有坐落著夢幻玻璃屋的優選品牌快閃村、巧咖好物街以及巧咖潮市集、豆陣俱樂部等，並集結超過40家南投在地頂級巧克力與精品咖啡品牌業者攤位，包括Feeling18巧克力工房、Cona’s妮娜巧克力、TEATOP、COFFEELAND極品莊園咖啡，在地得獎咖啡品牌-山豬衝吧咖啡館X日月星舞咖啡莊園、馨晴與禾荳農莊等。

▲台灣佳麗高曼容二度為故鄉南投巧克力咖啡節代言。（圖／記者高堂堯攝）

縣府表示，會期間也結合多元主題野餐日、體驗課程、演出節目以及吸睛限定聯名商品，為鼓勵民眾消費，在展區消費每滿額500元即可獲得一次抽取扭蛋機會，獎品有各品牌掛耳包/巧克力禮盒、咖啡豆、聯名禮盒等優質商品；活動將從10月1日「世界咖啡日」開始暖身，當天起加入南投官方旅遊平台「南投好好玩」就有機會獲得活動限量贈品，並於展期間現場兌換，更多活動資訊可上活動官網（https://www.rs-event.com.tw/2022NCCF/）或樂旅南投查詢。

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