罹糖尿病恐截肢...他不忍拖累家人躲橋下24天　父女相擁淚崩

▲男子罹糖尿病恐截肢，不忍拖累家人而離家，躲在橋下24天三餐吃過期食物。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市75歲王姓男子8月底未帶一毛錢離家出走，1人躲在橋下過著自我放棄的日子，3餐都向超商索討過期食物加熱，警方遍尋不著，還好5天後在太原2號橋下找到，有著強烈自尊心和責任感的王男看到員警淚流滿面，因為他罹患糖尿病3期，吃藥無效，即將截肢，他不願花費龐大醫藥費造成家人負擔，默默離家了結自己，獲報趕到派出所的女兒，更是情緒激動，父女倆相擁痛哭，場面令人鼻酸。

台中市警五分局北屯派出所警員陳嘉欣得知，派出所在8月30日曾受理1件王姓男子失蹤人口，至今尚未尋獲，陳員遍訪家人，也知道王男曾有離家2次的紀錄，前2次都離家1、2天就回家，且有帶糖尿病的藥，但這次不但沒帶藥，也沒有從自己帳戶領走半毛錢，已有19天沒有吃藥，生命恐有危險。

陳嘉欣發揮鍥而不捨的精神，前往王男可能會去的宮廟、公園等找尋，連遊民會去的橋下也都毫無所獲，還好皇天不負苦心人，陳員5天後近中午時分，在太原2號橋墩下堤防發現王男在橋下沙發休憩，四周全是吃完的超商加熱過的食物，沙發上僅有1條髒污不堪的薄棉被。

王男一見警察，當場無聲流淚，75歲的男人哭泣，背後不知藏有多大令人不捨的故事，原來，王男和老婆、女兒同住，他罹患糖尿病3期，疾病纏身，截肢又要花上龐大醫藥費，為了不拖累家人，選擇離家出走，自我了結，帳戶內的老本就留給母女倆使用。

王男原本不願離開，在陳員好說歹說之下才同意回派出所，王男的女兒獲報趕到，父女倆相擁而泣，仔仔細細的看著多日不見的對方，一切盡在不言中，在場者莫不鼻酸。

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