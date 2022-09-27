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快訊／安倍國葬開始！自衛隊鳴放19響禮炮　4300人將默哀1分鐘

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三的骨灰稍早抵達武道館，由遺孀安倍昭惠將他的骨灰捧入場內，在館外等候的自衛隊鳴放19響禮炮哀悼致意，而安倍晉三的骨灰進入會場後，國葬儀式也正式開始。稍晚將會演奏國歌並全體默哀，現場也會播放安倍生前的影像，並由首相岸田文雄與前首相菅義偉發表哀悼詞，再進行皇室供花與一般出席者獻花儀式。

安倍的骨灰在日本時間27日下午1時20分（台灣時間中午12時20分）左右從自家出發前往武道館，途中經由防衛省。車隊在日本時間下午2時（台灣時間中午1時）抵達國葬會場後，由1000名自衛隊陸海空隊員列隊致意，並負責對空鳴槍及奏樂等儀節任務，陸上自衛隊第1特科團將在車隊抵達武道館時鳴放19響禮砲。

待骨灰進入會場安置完成後，以秋篠宮文仁親王為首的日本皇室成員依序入場，並由治喪委員會副會長、官房長官松野博一開場。待松野博一唸完開場詞，並回到座位後，將開始演奏國歌，全體起立但不跟唱。負責演奏國歌的是陸海空自衛隊的音樂隊。

隨後儀隊入場，全體進行1分鐘默哀，在此之間陸上自衛隊的中央音樂隊將會持續奏樂，默哀預計在日本時間下午2時12分（台灣時間中午1時12分）結束。

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