　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹20萬賣帳戶超開心！低胸爆乳面交煞到詐團　被押上車險淪豬仔

▲▼22歲低胸爆乳的王女被詐團成員狹持，警方趕到救人，超商店員告訴警方王女剛離開，監視器拍下王女被白車載走，警訊後將2名詐團成員移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲22歲低胸爆乳的王女被詐團成員狹持，警方趕到救人。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名22歲年輕正妹日前因缺錢，在臉書看到高價收購郵局、銀行帳戶的廣告，談妥以20萬元收購存摺、提款卡，雙方相約在淡水區水源街一段碰面交易，沒想到當天正妹穿著緊身低胸上衣面交時，直接遭控制擄上車，幸好過程中假借上廁所向超商求救，警方趕抵將2名詐團成員逮捕。

警方表示，22歲王姓女子在臉書看到高價收購金融帳戶廣告，私訊與對方談妥以20萬元代價收購，王女喜出望外，22日晚間8時許，約在淡水區水源路一段交易，當晚王女穿著清涼，上身緊身爆乳赴約，2名詐團成員謊稱20萬在另一個地點，要求她上車一同去取款。

▼超商店員告訴警方王女剛離開 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼22歲低胸爆乳的王女被詐團成員狹持，警方趕到救人，超商店員告訴警方王女剛離開，監視器拍下王女被白車載走，警訊後將2名詐團成員移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

王女一開始百般不願意，但20萬的誘惑實在太大，於是半推半就上車，沒想到詐團成員又藉故扣留她身分證件、存摺及手機，王女才知事態嚴重，當車往台北方向行駛時，她假借要去超商上廁所為由，趁機向超商店員求助。

▼監視器拍下王女被白車載走 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼22歲低胸爆乳的王女被詐團成員狹持，警方趕到救人，超商店員告訴警方王女剛離開，監視器拍下王女被白車載走，警訊後將2名詐團成員移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方接獲超商店員報警趕抵，發現王女與詐團成員黃男剛步行離開，準備到紅樹林捷運站前上車，警方立即上前攔阻，詐團成員還謊稱是男女朋友吵架，才會向店員求助，王女立即向警員求救，是遭狹持控制行動，警方隨後在車內25歲陳姓男子身上找到王女物品，隨即將2名男子帶回偵訊，訊後依妨害自由、詐欺、洗錢防制法罪嫌移送地檢署偵辦，黃嫌羈押禁見、陳嫌限制住居。

▼警訊後將2名詐團成員移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼22歲低胸爆乳的王女被詐團成員狹持，警方趕到救人，超商店員告訴警方王女剛離開，監視器拍下王女被白車載走，警訊後將2名詐團成員移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／張國煒辭「立榮航空董事長」！　全力衝刺星宇業績
23歲爆紅閃婚！　韓可露息影7年回歸「離婚大9歲企業家」
淡水爆乳妹20萬賣帳戶超開心！　面交被押上車險淪豬仔
後悔了！英男拋妻小私奔烏克蘭妹　4個月後崩潰分手
鞠躬道歉100次也沒用！　名律師曝周玉蔻「7下場」
LIVE／安倍晉三國葬！　海內外4300名政要齊聚送別
快訊／地表最強姊夫鄭深池　閃辭長榮國際董座
「3房2廳2衛附停車位」才租1萬6！　她匯3萬2訂金看房傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／林口油罐車撞機車！騎士雙腳慘壓輪下受困…警消搶救中

史上最大！軍營旁「一甲地」種4千株大麻　還僱移工澆水採收

國1北上238.4k事故！他「開自動駕駛輔助」猛撞緩撞車　車頭全爛

正妹20萬賣帳戶超開心！低胸爆乳面交煞到詐團　被押上車險淪豬仔

雲林藥頭夫妻撞偵防車逃逸　半小時後嘉義落網搜出海洛因

鞠躬道歉100次也沒用！名律師直指周玉蔻作秀　可能「7下場」曝

高中噁男逼少女拍裸照　恐嚇「會幫你發揚光大」...下場慘了

中警選前大掃蕩　阻斷275億元流入賭盤影響選情

3房2廳2衛還附停車位才租1萬6　她匯3萬2訂金急看房結果傻眼了

罹糖尿病恐截肢...他不忍拖累家人躲橋下24天　父女相擁淚崩

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

快訊／林口油罐車撞機車！騎士雙腳慘壓輪下受困…警消搶救中

史上最大！軍營旁「一甲地」種4千株大麻　還僱移工澆水採收

國1北上238.4k事故！他「開自動駕駛輔助」猛撞緩撞車　車頭全爛

正妹20萬賣帳戶超開心！低胸爆乳面交煞到詐團　被押上車險淪豬仔

雲林藥頭夫妻撞偵防車逃逸　半小時後嘉義落網搜出海洛因

鞠躬道歉100次也沒用！名律師直指周玉蔻作秀　可能「7下場」曝

高中噁男逼少女拍裸照　恐嚇「會幫你發揚光大」...下場慘了

中警選前大掃蕩　阻斷275億元流入賭盤影響選情

3房2廳2衛還附停車位才租1萬6　她匯3萬2訂金急看房結果傻眼了

罹糖尿病恐截肢...他不忍拖累家人躲橋下24天　父女相擁淚崩

韓娛又出事！Don Spike飯店遭逮「多次吸食冰毒」　網震驚：才剛結婚

斷掌命！東門鴨莊創辦人獨子車禍亡　66歲重啟爐灶：不想被看不起

不斷更新／安倍國葬！會場播生前回顧影片　「安倍琴聲」引淚崩

台積電漲1.5元、收448！國安基金穩盤　台股漲48點收在13826

台南安平傳墜樓命案　死者剛入職公司還在試用期

震撼！張國煒辭立榮董事長　「全力衝星宇」

張國煒辭去「立榮航空董事長」職位　全力衝刺星宇業績

快訊／林口油罐車撞機車！騎士雙腳慘壓輪下受困…警消搶救中

賀錦麗將踏上「兩韓非軍事區」！　南韓總理：對北韓釋出強硬訊息

史上最大！軍營旁「一甲地」種4千株大麻　還僱移工澆水採收

社會熱門新聞

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

警單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

廖老大咬檳榔嗆聲嚇到女官員　勞工局長霸氣回應

快訊／兄弟萬里沙灘游泳失蹤！海巡尋獲哥哥遺體

人夫突襲！妻房內找到內褲慶生男

水上樂園噁大叔偷拍！手機海量泳裝照+慢動作

帶學妹去「神秘的地方」趁機性侵！馬偕醫GG了

獨／學霸男醫師同床女摯友　起「化學變化」慘了

南華大學「親善大使」驚爆撿屍女同學　校方竟放任霸凌

單手制服騎士　25歲天菜帥警正面曝光

即／遭高虹安提告2罪！《鏡週刊》3點回應了

電梯大廈附停車位才租1萬6　她匯訂金急看房傻眼了

賽車神聽到廖老大：我們是專業的

罹糖尿病恐截肢...他不忍拖累家人躲橋下24天

更多熱門

相關新聞

正妹剝皮騙千萬！揪出賣人頭帳戶脫罪SOP

正妹剝皮騙千萬！揪出賣人頭帳戶脫罪SOP

刑事局26日宣布破獲大型詐騙車手、水房集團；刑事局國際刑警科支援偵辦南投縣竹山鄉1老翁慘遭正妹交友剝皮、連續匯款逾新台幣1千萬元，刑事局支援偵辦後，會同新北市還山分局、南投縣竹山分局共組專案小組報請新北地檢署指揮偵辦，歷經1年監控成功瓦解該詐騙集團，前後查獲36名集團成員到案，其中李姓（34歲）、葉姓（28歲）等3人遭收押禁見。

「法拉利」當車手　衝ATM賺900被判1年2月

「法拉利」當車手　衝ATM賺900被判1年2月

高雄爆乳女搭小黃進摩鐵　50分鐘價碼曝

高雄爆乳女搭小黃進摩鐵　50分鐘價碼曝

友善生態號召青年回游　金牌農村李鎮獲農村領航獎

友善生態號召青年回游　金牌農村李鎮獲農村領航獎

誆買塔位能賺上千萬　她買10組塔位+骨灰罈險上當

誆買塔位能賺上千萬　她買10組塔位+骨灰罈險上當

關鍵字：

淡水低胸爆乳詐騙集團存摺

讀者迴響

熱門新聞

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

反擊孫生「去酒店到早上」！

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

警單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

快訊／千人斬AV男優清水健離婚！妻證實4年婚斷

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

廖老大退直播5天就復出　館長3句話狠酸

浴室矽利康發霉！網曝神招

結帳不報電話被媽唸！他曝超商點數隱藏功能

廖老大咬檳榔嗆聲嚇到女官員　勞工局長霸氣回應

謝哲青心肌炎暴瘦10公斤！醫揭「最危急狀況」恐短時間亡

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面