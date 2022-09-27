正妹20萬賣帳戶超開心！低胸爆乳面交煞到詐團　被押上車險淪豬仔

▲22歲低胸爆乳的王女被詐團成員狹持，警方趕到救人。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名22歲年輕正妹日前因缺錢，在臉書看到高價收購郵局、銀行帳戶的廣告，談妥以20萬元收購存摺、提款卡，雙方相約在淡水區水源街一段碰面交易，沒想到當天正妹穿著緊身低胸上衣面交時，直接遭控制擄上車，幸好過程中假借上廁所向超商求救，警方趕抵將2名詐團成員逮捕。

警方表示，22歲王姓女子在臉書看到高價收購金融帳戶廣告，私訊與對方談妥以20萬元代價收購，王女喜出望外，22日晚間8時許，約在淡水區水源路一段交易，當晚王女穿著清涼，上身緊身爆乳赴約，2名詐團成員謊稱20萬在另一個地點，要求她上車一同去取款。

▼超商店員告訴警方王女剛離開 。（圖／記者陳以昇翻攝）

王女一開始百般不願意，但20萬的誘惑實在太大，於是半推半就上車，沒想到詐團成員又藉故扣留她身分證件、存摺及手機，王女才知事態嚴重，當車往台北方向行駛時，她假借要去超商上廁所為由，趁機向超商店員求助。

▼監視器拍下王女被白車載走 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方接獲超商店員報警趕抵，發現王女與詐團成員黃男剛步行離開，準備到紅樹林捷運站前上車，警方立即上前攔阻，詐團成員還謊稱是男女朋友吵架，才會向店員求助，王女立即向警員求救，是遭狹持控制行動，警方隨後在車內25歲陳姓男子身上找到王女物品，隨即將2名男子帶回偵訊，訊後依妨害自由、詐欺、洗錢防制法罪嫌移送地檢署偵辦，黃嫌羈押禁見、陳嫌限制住居。

▼警訊後將2名詐團成員移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）