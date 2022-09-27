獻花安倍！人群綿延1.7公里排爆　300抗議者高喊「即刻停止國葬」

▲日本民眾27日上街遊行反對安倍國葬。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

前日相安倍晉三國葬將於今（27）日下午2時在武道館舉行，為戰後第2位獲國葬待遇的日本首相。距離會場約100公尺的九段坂公園上午10時左右，排隊獻花的民眾已綿延1.7公里，然而，附近也聚集至少300名反對國葬的示威群眾，預計今日將遊行武道館附近，呼籲即刻「停止國葬」。

根據日本《讀賣新聞》報導，安倍國葬當天，從上午開始九段坂公園就湧現弔唁人潮，截至當地時間12時過後，手捧花束的民眾隊伍距離獻花台已綿延1.7公里。據NHK訪問，現場工作人員表示，上午11點半前已排至1公里長隊，等待時間至少2小時。

另一方面，獻花台前也有人舉著「反對國葬」的標語看板。在部分市民團體的呼籲下，上午11點前，約有300人聚集在距離武道館會場約1公里遠的東京千代田區公園，呼籲停止國葬。台上的反對人士表示，「安倍政府政策捨棄了少數派，無法被認可，繼續發出國葬不正當的意見吧。」

一名20多歲男大生表示，「我對這樣舉行國葬感到疑惑，想表達反對之意，所以第一次參加示威遊行，在輿論調查中反對者超過半數，我認為國民的分裂仍在持續。」另一名60歲婦人說，「在法律依據模糊的情況下強行舉辦國葬是不被認可的，希望在許多民眾生計艱困的情況下，不要花費人民稅金。」報導指出，反對團體今日將遊行至國葬會場附近，此外各地還將舉行多場示威與集會。

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