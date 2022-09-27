不斷更新／安倍國葬倒數！獻花民眾排隊擠爆公園　緊急開放提前入場

▲安倍晉三的國葬儀式27日於武道館舉行。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三的國葬儀式27日下午2時將正式於武道館舉行，而這也是自1967年的吉田茂以來，日本史上第二次的前首相國葬儀式。設置在武道館附近九段坂公園的獻花台稍早已經開放一般民眾依序進場獻花。而東京都心也展開大規模的交通管制與維安戒備。

▲民眾前往安倍遭槍擊的路口哀悼致意。（圖／達志影像／美聯社）



10：35

部分民眾身穿喪服前往奈良市的槍擊現場獻花哀悼。一名18歲男性表示，「雖然對於國葬有很多來自各方的意見，但我只是單純地想對安倍前首相說聲謝謝而已。」另一名70多歲女性則說，「因為無法親自前往舉辦國葬的東京，所以就來到這裡。他的離世讓我感到遺憾，希望以後在天之靈能夠守護日本與世界和平。」

由於槍擊現場並未設置獻花台，因此當地政府一邊進行交通管制，一邊呼籲民眾將花束帶回，不要留在現場。此外，現場也派出警力進行維安。

10：11

根據《讀賣新聞》報導，安倍的遺骨下午從東京宅邸出發時，將會由自衛隊的儀隊進行致意，車隊隨後繞行至防衛省，再前往武道館。

▲武道館周遭已有大批警力戒備。（圖／達志影像／美聯社）



國葬儀式所需時間約為3小時，將由官房長官松野博一朗誦開場白，隨後演奏國歌，全體默哀，並播放安倍生前的影像。追悼詞則會由首相岸田文雄與前首相菅義偉等人代表誦讀。德仁天皇、雅子皇后以及明仁上皇夫妻所派遣的使者將各自進行拜禮，並由皇室成員供花，最後再開放到場的出席者進行獻花。

▲大批民眾排隊獻花，九段坂公園臨時提前開放入場。（圖／路透）



九段坂公園的獻花台已正式開放，大批民眾手持鮮花排隊入場獻花致意。而警方也在附近進行交通管制，並對入場獻花者執行安檢。據報導指出，在開放獻花的30分鐘前，排隊行列就已經超過300公尺，因此相關單位也決定提前開放民眾入場。

►安倍國葬今舉行！流程細節「首曝光」 4300人齊聚武道館追悼