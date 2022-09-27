安倍國葬今舉行！流程細節「首曝光」　4300人齊聚武道館追悼

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三7月在奈良街頭進行助選演說時遇刺身亡，而他的國葬儀式27日下午2時將於武道館正式舉行，由於參加者皆為海內外政要人士，且人數高達4300人，警視廳不敢大意，投入2萬警力全面戒備。而如今國葬流程曝了光，整個葬禮儀式也會採取無宗教的形式舉行。

▲安倍晉三的國葬將於今（27）日下午舉行。（圖／路透）



根據《產經新聞》報導，此次國葬將是日本戰後第二次替前任首相舉行國葬，上一次則是55年前的吉田茂。安倍國葬的出席者共有4300人，其中包含700多名來自218個國家、地區以及國際機構的代表。警視廳從全國各地徵調支援警力，在武道館、首相官邸、安倍宅邸等重要地點加派維安警力，同時也針對羽田機場與東京車站進行管制。

▲警視廳派2萬警力進行維安管制。（圖／路透）

位於武道館附近的九段坂公園27日上午10時至下午4時將會設置獻花台，供一般民眾到場獻花致意。而周邊道路也會進行人車管制，並對獻花者進行安檢。

安倍的遺骨下午會從東京宅邸出發，前往武道館。國葬將於下午2時正式開始，在演奏國歌後，全體參加者會進行默禱，隨後螢幕上將會播放安倍生前的影像，並由治喪委員會長、首相岸田文雄與作為友人代表的前首相菅義偉朗誦哀悼詞。

▲日本已故首相安倍晉三國葬，民眾一大早排隊準備獻花。（圖／路透）



德仁天皇、雅子皇后以及明仁上皇夫妻所派遣的使者將各自進行拜禮，並由皇室成員供花，最後再開放到場的出席者進行獻花。整個國葬儀式將會採取無宗教形式進行。

另一方面，日本政府先前公布了安倍晉三國葬儀式的整體預算，除了將從本年度預算中撥出2億5000萬日幣（約新台幣5468萬元）作為場地租借等費用外，維安費用、接待外國使者的禮賓費等，一共還需要超過14億日幣（約新台幣3億624萬元）。也就是說，此次安倍國葬共計要花費超過16億5000萬日幣（約新台幣3億6093萬元），而全數金額都將由當局負擔。

