安倍生前對內重振經濟　對外挺台拉攏各國抗中

▲日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

中央社東京27日綜合外電報導

日本政府今天將為前首相安倍晉三舉行「國葬」。回顧安倍政績，對內率領自民黨重返執政後提出「安倍經濟學」，達成長期執政；對外力挺台灣，倡議四方安全對話拉攏各國抗中。

安倍7月8日在奈良市進行街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。首相岸田文雄內閣7月22日決定今天下午為安倍舉辦國葬，地點在東京都內的「日本武道館」。

▲日本東京武道館。（圖／達志影像／美聯社）

回顧安倍政治生涯，他在2006年9月26日舉行的臨時國會被指名首相，成為日本「二次大戰後最年輕、也是首位二次大戰後出生的首相」，是他首度在日本政壇登上巔峰。

安倍雖然後來在2007年請辭，結束僅維持一年的任期，但經過幾年沉潛，2012年再度當選自民黨總裁（黨主席），並率領自民黨成功贏得同年眾議院大選重返執政，自己也順利被指名為第96屆首相，是繼前首相吉田茂後，二次大戰後一度請辭首相後又再度擔任首相的第2人。

▼ 2006年9月26日，日本時任首相安倍晉三在首相官邸與內閣成員合影。（圖／CFP）

●率自民黨重返執政 提出安倍經濟學

安倍在率領自民黨重返執政，也是自己二度拜相後的2012年提出「安倍經濟學」，祭出包括重振停滯約20年的日本經濟的3支箭。

根據自民黨官網整理安倍經濟學在2012年到2019年間帶來的實際效益，例如中小企業破產家數降到28年新低水準，從2012年的1萬2077家降到2018年的8235家。

在正式社員有效招聘率方面，從2012年12月的0.50倍成長到2019年4月的1.16倍，代表每位求職者都能找到一個以上正式社員的工作，創歷史新高。

▲2017年3月5日，日本時任首相安倍晉三與執政黨自民黨高層一起高呼萬歲。（圖／CFP）

家庭可支配所得連續4年增加，從2012年的292.7兆日圓成長到2017年的302.1兆日圓，也就是政黨輪替後共增加約9.4兆日圓。

另外一項成長驚人的數據，就是外國觀光客大幅成長，在日本境內消費金額從2012年的1.1兆日圓，快速成長到2018年的4.5兆日圓，6年來增加3.4兆日圓。

●創最長首相任期

安倍第2次就任首相後，儘管民調起起伏伏，也涉及幾起醜聞，但依舊穩坐大位，到2020年8月24日止，以連續在位天數2799天，一舉打破佐藤榮作創下的2798天最長紀錄，成為日本史上任期最長的首相。

安倍2020年9月16日率內閣總辭，正式卸任首相，總計他「連續」在任天數為2822天，兩任首相累計在任天數為3188天，雙創日本最長紀錄。

●堅定挺台 任內定位台灣為重要夥伴及友人

被形容為「堅定親台派」的安倍，一直以來與台灣政界關係友好，不僅任內將台灣明確定位為「重要夥伴及友人」，卸任後也頻頻為台發聲，可說是台灣重要友人。

安倍二度擔任首相後曾在國會備詢時特別形容「台灣是日本的友人」，跟提到中國、韓國等國時的表述方式不同；他之後又在國會明確表示，「台灣是共享基本價值觀的重要夥伴及友人」。

▲ 安倍曾在臉書開心曬台灣鳳梨。（圖／翻攝自安倍晉三臉書）

安倍卸任首相後仍十分關注跟台灣相關的議題，例如今年2月曾在電視節目上明確表態，「台灣發生事態就是日本發生事態」，認為美國應毅然捨棄對台採取的「戰略模糊」，有必要明確表達防衛台灣。

日本戰略學者奧山真司今年7月接受廣播電台訪問時說，安倍功績主要有3項，其一是達成長期執政、其二是提出「自由且開放的印度太平洋」願景、其三是與日本安全保障法制相關事項。

▲安倍晉三於2018年花蓮大地震時親筆鼓勵台灣加油。（圖／翻攝自安倍晉三臉書）

談到「自由且開放的印度太平洋」，奧山說，這是安倍政府自行提出的願景，之後獲得包括美國在內的各國認可；而且在美國不光是前總統川普，連之後擔任總統的拜登也認同這項願景。

奧山說，美國前後兩個政府都認可日本首相提出的願景，並認為這樣可行，可以說相當罕見。

●倡議四方安全對話 抗攏各國制衡中國

不僅如此，安倍第一任首相任內的2007年，也發起日本、美國、澳洲及印度參與的「四方安全對話」（Quad），但隨後沉寂了近10年，尤其澳洲擔心會激怒中國。

2017年該組織甦醒過來，反映出對中國日漸擴大區域影響力的態度發生變化。美國川普政府和拜登政府都視Quad為更專注於印太地區事務的關鍵機制，特別是在制衡中國的獨斷行動方面。Quad領袖於2021年3月首次舉行視訊峰會，9月在美國華盛頓舉行首次面對面峰會。

安倍今年5月接受英國「經濟學人」期刊專訪被問到「安倍政府留下的遺產」為何時，曾簡單歸結4大點，包括安倍經濟學讓日本經濟擺脫通貨緊縮及創造400萬個就業機會、藉由變更憲法解釋讓行使基本的自衛權成為可能、提出自由且開放的印度太平洋構想，以及實現日本跟亞洲與歐洲間的多國貿易協定。