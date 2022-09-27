卡神楊蕙如養網軍釀駐日外交官之死　判刑定讞竟聲請釋憲獲受理

▲「卡神」楊蕙如遭判刑定讞後，又聲請釋憲。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

「卡神」楊蕙如操縱網軍，在2018年台籍旅客被颱風困於日本關西機場時，帶風向幫助日代表謝長廷解套，最後導致日本大阪辦事處前處長蘇啟誠死亡事件。楊女事後遭判刑5月定讞，但她仍不服氣，以將她定罪的刑法140條違憲為由，聲請憲法法庭解釋。目前憲法法庭已經受理，併案審理中。

本案源於2018年9月4日，強颱「燕子」肆虐日本，多位台籍旅客受困嚴重積水的大阪關西機場，更傳出有人搭中國大陸領事館的車才脫困，駐日代表謝長廷因此遭轟沒積極協助。此外，PTT隨即於9月6日出現暱稱「idcc(笑死)」的網友PO文，內容為「…大阪駐日代表處的態度的確很惡劣…爛就是爛 爛到不行 爛到該死的地步…大阪處這些人就是十幾幾十年下來 跟當初那些國民黨派去不會說日文的駐日代表一樣 是一群垃圾的老油條 講難聽一點叫作黨國餘孽…以上資訊歡迎轉發…」指稱大阪辦事處不聽謝長廷號令、應負事件全責。

文章出現後媒體跟進報導，輿論風向大轉彎，變成對大阪辦事處追究責任，時任辦事處長蘇啟誠同月14日被發現在官邸輕生，留遺書表明「不想受到羞辱」。事後查出中國大陸派車進關西機場接駁旅客是假新聞；另外上網自稱向大阪辦事處求助碰壁、搭中國使館接駁車才離開關西機場的游姓男大生，也被認定造謠；蘇啟誠被認為冤死，引起各界關注。檢方也針對當時在PTT上PO文帶風向的網友進行追查，最後查出，是「卡神」楊蕙如養網軍帶風向，因此對楊女與蔡姓友人提起公訴。

一審法院認定楊女2人犯下「侮辱公署罪」，判處有期徒刑6月。上訴高等法院後，二審審理後，查出楊女確實組織網軍帶風向，利用Line群組「高雄組」，由楊女於群組內指示對特定文章支持、批評或增加留言以提高文章能見度，群組之人則依照楊女指示發文、留言後，將截圖傳給楊女，楊女則發放每人每月約計最高1萬元之組織工讀金。另外高院審酌楊女2人「隨意以文章為辱罵，對公務員依法執行職務之尊嚴有所戕害，實在不應該」，最後改將2人判刑5月、得易科罰金15萬元定讞。

楊女遭判刑定讞後仍不見悔悟，認為將她定罪的刑法第140條「於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金。」有侵犯憲法保障人民言論自由之虞，因此向憲法法庭聲請釋憲，目前憲法法庭也已經收案，併案審理中。